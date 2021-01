ഇതു ബിജെപി വാക്സീൻ, സ്വീകരിക്കില്ല: അഖിലേഷ്; മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ബിജെപി

ലക്നൗ∙ രാജ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും നൽകാൻ പോകുന്നത് ‘ബിജെപി വാക്സീൻ’ ആണെന്നും അതിനാൽ താൻ ഒരു ഡോസ് പോലും എടുക്കില്ലെന്നും സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ്. ഓക്സ്ഫഡ് സർവകലാശാല നിർമിച്ച കോവിഡ് വാക്സീന് വെള്ളിയാഴ്ച അനുമതി നൽകിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന.



‘ബിജെപി നൽകുന്ന വാക്സീനെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? ബിജെപി നൽകുന്ന വാക്സീന് ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കില്ല.’– അഖിലേഷ് യാദവ് ശനിയാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. 2022ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നും എല്ലാവർക്കും വാക്സീൻ സൗജന്യമായി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



അഖിലേഷിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ബിജെപി രംഗത്തുവന്നു. രാജ്യത്തെ ഡോക്ടർമാരെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അഖിലേഷിന്റെ വാക്കുകളെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ കേശവ് പ്രസാദ് മൗര്യ പറഞ്ഞു.



‘അഖിലേഷിന് വാക്സീനിൽ വിശ്വാസമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ യുപിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിലും വിശ്വാസമില്ല. വാക്സീനെതിരെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത് രാജ്യത്തെ ഡോക്ടർമാരെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അദ്ദേഹം മാപ്പ് പറയണം.’ – കേശവ് പ്രസാദ് മൗര്യ പറഞ്ഞു.



വാക്സീന് അംഗീകാരം നൽകിയതിനു പിന്നാലെ വാക്സീൻ വിതരണ റിഹേഴ്സൽ (ഡ്രൈ റൺ) ശനിയാഴ്ച ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് പൂർണവിജയമായാൽ കുത്തിവയ്പ് ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കുമെന്നാണു സൂചന. 5 കോടിയോളം ഡോസ് വാക്സീൻ ഇതിനകം നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്.



