ആലപ്പുഴ ∙ കായംകുളത്ത് ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു. രണ്ടു പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. തിരുവനന്തപുരം ആര്യനാട് തൊള്ളൂർ തന്നിമൂട് വീട്ടിൽ എഡ്‌വിന്റെ മകൻ അരുൺ (25) ആണ് മരിച്ചത്.

ദേശീയപാതയിൽ എംഎസ്എം കോളജിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ രണ്ടുപേരെ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അരുണിന്റെ മൃതദേഹം കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്കു മാറ്റി.



English Summary: One died and two injured in road accident at Kayamkulam