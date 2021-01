വിദഗ്ധ ചികിത്സ: ആരാധകരുടെ അലമുറയ്ക്കിടെ രജനി സിംഗപ്പൂരിലേക്ക്

ചെന്നൈ∙ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിൽനിന്നു പിന്മാറിയ സൂപ്പർ താരം രജനീകാന്ത് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഈ മാസം സിംഗപ്പൂരിലേക്കു പോകും. ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കുകയാണെന്നും ശാരീരികമായും മാനസികമായും സമാധാനമുണ്ടെന്നും താരം വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഹൈദരാബാദിൽ ചികിൽസ തേടിയ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കു നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിഡിയോ സന്ദേശത്തിലാണിതു പറയുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിൽനിന്നു പിന്മാറിയതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ പ്രതികരണമാണ്.



അതേസമയം, രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു വരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു പോയസ് ഗാർഡനിൽ രജനിയുടെ വീടിനു മുന്നിൽ, ആരാധകരുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു. തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ച ചെന്നൈ സ്വദേശി മുരുകേശനെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.

പുതുവർഷത്തലേന്ന് പാർട്ടി പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്നറിയിച്ചിരുന്ന രജനി, അതിനു രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കിലേക്കിന്നു മാറ്റിപ്പറഞ്ഞത്. പുതിയ ചിത്രമായ അണ്ണാത്തെയുടെ ഹൈദരാബാദിലെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ രക്തസമ്മർദത്തിൽ വ്യതിയാനമുണ്ടായതിനെത്തുടർന്നു 3 ദിവസം ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

ആരോഗ്യകാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു രാഷ്ട്രീയം വേണ്ടെന്നുവച്ചത്. താരം പൂർണമായി ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതുവരെ ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് പുനരാരംഭിക്കില്ല. 25% ചിത്രീകരണമാണു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. ഇതിനിടെയാണ് വിദേശത്തുപോകുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടു വരുന്നത്.

English Summary: Rajinikanth will go to Singapore this month for treatment