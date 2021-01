പരിഷ്കാരം ആവശ്യം, പക്ഷേ വിളകൾക്ക് താങ്ങുവിലയും വേണം: അഭിജിത് ബാനർജി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഒരു മാസത്തിലേറെയായി ശക്തമായി തുടരുന്ന കർഷക സമരത്തെ പിന്തുണച്ച് സാമ്പത്തികശാസ്ത്ര നൊബേൽ ജേതാവും ഇന്ത്യൻ വംശജനുമായ അഭിജിത് ബാനർജി. കാർഷിക മേഖലയിൽ പരിഷ്കാരം ആവശ്യമാണെങ്കിലും സുതാര്യവും ഫലപ്രദവുമായ താങ്ങുവില സംവിധാനം സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണെന്നു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘നെല്ലിനങ്ങൾക്കു മാത്രം കൊടുക്കുന്നതിനു പകരം മറ്റു വിളകൾക്കും ഫലപ്രദമായ താങ്ങുവില ഏർപ്പെടുത്തണം. പഞ്ചാബിലെ നെല്ലുൽപാദനം കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയുകയാണ്. 20 വർഷത്തിനകം ജലക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുമെന്നാണു നിഗമനം. നെല്ലിന് ഉയർന്ന താങ്ങുവില നൽകുന്നതാണു പ്രധാന കാരണം. സുസ്ഥിരമായി കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന മറ്റു വിളകൾക്കും താങ്ങുവില കൊണ്ടുവന്നാൽ പ്രശ്നം മറികടക്കാനാകും. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം സർക്കാരിന്റെ മേശപ്പുറത്ത് ഇല്ലെന്നാണു മനസ്സിലാകുന്നത്’– അഭിജിത് ബാനർജി പറഞ്ഞു.



പുതിയ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ, താങ്ങുവിലയിൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതു ലാഭം കുറയ്ക്കും. ഈ സാഹചര്യം ചില വിജയികളെയും നഷ്ടക്കാരെയും സൃഷ്ടിക്കും. ഇക്കാര്യം സർക്കാർ കണക്കിലെടുക്കണം, നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും അഭിജിത് പറഞ്ഞു.

കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണം, താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കണം, മണ്ഡി സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുമായി ഡൽഹിയുടെ അതിർത്തികളിൽ പതിനായിരക്കണക്കിനു കർഷകരാണു സമരം ചെയ്യുന്നത്. ജനുവരി നാലിനാണു കർഷക സംഘടനകളും കേന്ദ്രവുമായി അടുത്ത ചർച്ച നടക്കുക.



