ആർക്ക്, എന്ന് കിട്ടും കോവിഡ് വാക്സീൻ; പണം കൊടുക്കണോ? അറിയേണ്ടതെല്ലാം

പുതുവർഷത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷാവാക്കായ വാക്സീൻ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണു കേന്ദ്ര സർക്കാർ. കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും തയാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു. 2020നെ ലോക്ഡൗണിലാക്കിയ കൊറോണ വൈറസിനെ 2021ൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ വാക്സിനേഷനിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. ആദ്യഘട്ടമായി, വരുന്ന 6–8 മാസത്തിനകം 30 കോടി ജനങ്ങൾക്കു കോവിഡ് വാക്സീൻ നൽകുകയെന്ന വലിയ ഉദ്യമത്തിലാണ് ഇന്ത്യ. ആർക്കെല്ലാം വാക്സീൻ കിട്ടും? എവിടെയാണു റജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്? സംശയങ്ങൾക്കും ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരങ്ങളിതാ.

ആർക്കൊക്കെ വാക്സീൻ ആദ്യം കിട്ടും?



കോവിഡ് പിടിപെടാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള 30 കോടി ആളുകളെ സർക്കാർ മുൻഗണനാ വിഭാഗമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കായിരിക്കും ആദ്യം വാക്സീൻ നൽകുന്നത്. ഇവരെ 5 ഉപവിഭാഗമായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.



1) ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ



പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കോടിയോളം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ആദ്യം വാക്സിനേഷൻ നടത്തണമെന്നാണ് വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ (നാഷനൽ എക്സ്പർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ വാക്സീൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ കോവിഡ് – എൻഇജിവിഎസി) നിർദേശം. മുന്നണിപ്പോരാളികൾ, ആശ വർക്കർമാർ, അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർ, നഴ്സ്, സൂപ്പർവൈസർ, മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ, പാരാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ്, സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ്, വിദ്യാർഥികൾ എന്നിവരുൾപ്പെടും.

2) മുന്നണി പ്രവർത്തകർ, മുനിസിപ്പൽ ജീവനക്കാർ



സംസ്ഥാന–കേന്ദ്ര പൊലീസ്, സായുധ സേന, ഹോം ഗാർഡ്, ദുരന്തനിവാരണം, സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ജയിൽ ജീവനക്കാർ, മുനിസിപ്പൽ ജീവനക്കാർ, റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭാഗമായ മറ്റുള്ളവർ തുടങ്ങി രണ്ടു കോടിയോളം പേരാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിലെയും പ്രതിരോധം, ആഭ്യന്തരം, ഹൗസിങ്, നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടും.

3) 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർ



50നും 60നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ, 60ന് മുകളിൽ എന്നിങ്ങനെ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ. ഏറ്റവും പുതിയ ലോക്സഭ, നിയമസഭ വോട്ടർപട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു ആളുകളുടെ പ്രായം കണ്ടെത്തുക.

4) ഗുരുതര രോഗസാധ്യതാ പ്രദേശങ്ങൾ



കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിനും വാക്സീൻ നൽകും. ഇവ കണ്ടെത്താൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ നിർദേശമുണ്ട്.

5) ബാക്കിയുള്ളവർ



മുൻഗണനാ പട്ടികയിലെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കാണ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെ അഞ്ചാംതല വാക്സിനേഷൻ നൽകുക. രോഗതീവ്രത, സാംക്രമിക രോഗശാസ്‌ത്രം, വാക്സീൻ ലഭ്യത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാകും വാക്സിനേഷൻ. എണ്ണം കൂടുതലായതിനാൽ ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേക തയാറെടുപ്പ്. ആദ്യഘട്ട വാക്സിനേഷനായി കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 3.13 ലക്ഷം പേരാണ്.

വാക്സീനുള്ള റജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെ‍?



വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും കോവിഡ് പോരാളികളുടെയും റജിസ്ട്രേഷൻ അതതു സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയായിരിക്കും. മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി റജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിനും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപടിയുണ്ടാകും. പിന്നീടുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വയം റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തും.



∙ എന്താണ് കോവിൻ ആപ്?



കോവിഡ് വാക്സിനേഷനു മാത്രമായി സർക്കാർ വികസപ്പിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ. കോവിഡ് വാക്സീൻ ഇന്റലിജൻസ് നെറ്റ്‌വർക് എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ് CoWIN. ഇലക്ട്രോണിക് വാക്സീൻ ഇന്റലിജൻസ് നെറ്റ്‍വർക്കിന്റെ (eVIN) പരിഷ്കരിച്ച രൂപമാണിത്. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽനിന്നു സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന കോവിഡ് വാക്സീൻ ഡ്രൈ റൺ.

∙ ആവശ്യമായ രേഖകൾ?



ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം നൽകിയ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സ്മാർട്ട് കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, ബാങ്ക്, തപാൽ പാസ്ബുക്കുകൾ, പാസ്പോർട്ട്, വോട്ടർമാർക്കുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്, പെൻഷൻ രേഖ, തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി കാർഡ്, എംപിമാർക്കും എംഎൽഎമാർക്കും നൽകിയിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്, കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയോ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയോ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് തുടങ്ങിയവയിൽ എതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

∙ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?



കോവിൻ ആപ്പിൽ ആധാർ കാർഡോ സർക്കാർ അംഗീകൃത തിരിച്ചറിയൽ കാർഡോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. ഒടിപി, ബയോമെട്രിക്സ് വഴിയാണു റജിസ്ട്രഷൻ ആധികാരികമാക്കുക. റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്സിനേഷന്റെ തീയതിയും സമയവും അനുവദിച്ച് അറിയിക്കും. കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയുള്ള തത്സമയ റജിസ്ട്രേഷനില്ല. മുൻകൂട്ടി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരെ മാത്രമേ വാക്സിനേഷന് അനുവദിക്കൂ. ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കാണു കോവിൻ സംവിധാനം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ചുമതല.

റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവരുടെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു അംഗീകാരവും സമയവും നൽകുന്നതു ജില്ലാ ഭരണകൂടമാണ്. സ്വയം വിലയിരുത്തി കോവിൻ ആപ് അധികൃതർക്കു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനവുമുണ്ട്. പ്രായം പരിഗണിക്കുന്നതു വോട്ടർപട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. റജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്തു നൽകുന്ന അതേ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വാക്സീനെടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ഹാജരാക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം വാക്സീൻ കിട്ടില്ല. മുൻകൂർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർക്കും ലഭിക്കില്ല. 2 ഡോസും സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂആർ കോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും.



എവിടെയാണ് വാക്സീൻ കിട്ടുക?



പ്രായം, രോഗാവസ്ഥ, കോവിഡ് വ്യാപനം തുടങ്ങിയ പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണു വാക്സിനേഷൻ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. മെഡിക്കൽ ഓഫിസറോ ഡോക്ടറോ ഉള്ള പൊതു, സ്വകാര്യ ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങളെ സ്ഥിരം സെഷൻ കേന്ദ്രമായി (ഫിക്സഡ് സെഷൻ സൈറ്റ്) പരിഗണിക്കും. ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾക്കു പുറമെ സ്കൂളുകൾ, കമ്യൂണിറ്റി ഹാളുകൾ എന്നിവ ഔട്ട്റീച്ച് സെഷൻ സൈറ്റുകളാണ്. ഒറ്റപ്പെട്ടതും എത്തിപ്പെടാൻ പ്രയാസമുള്ളതുമായ പ്രദേശങ്ങൾ, കുടിയേറ്റക്കാർ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ, രാജ്യാന്തര അതിരുകളിൽ കഴിയുന്നവർ എന്നിവർക്കായി പ്രത്യേക മൊബൈൽ സംഘവുമുണ്ടാകും.



വാക്സീൻ നിർബന്ധമോ, പണം നൽകണോ?



വാക്സീനെടുക്കാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കില്ല. എന്നാൽ, വാക്സീൻ തന്നെയാണ് നല്ല പ്രതിരോധമെന്നു സർക്കാർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു കോവിഡ് വന്നു പോയവരും വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കണമെന്നു കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 3 കോടി മുൻനിര പ്രവർത്തകർക്ക് വാക്സീൻ സൗജന്യമായിരിക്കും എന്നാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷ് വർധൻ പറഞ്ഞത്. ശേഷിക്കുന്ന 27 കോടി പേര്‍ക്ക് എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നത് വൈകാതെ തീരുമാനിക്കും. കമ്പനികളിൽനിന്നു വാക്സീൻ വാങ്ങുന്ന ചെലവ് കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ വഹിക്കേണ്ടിവരും. കമ്പനികളുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷമാകും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം.



പൊതുവിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുമോ?



നിലവിൽ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കും വാക്സീൻ വിതരണം. ഏപ്രിലോടെ സ്വകാര്യ വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കുമെന്നു സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന കോവിഷീൽഡും അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മറ്റു വാക്സീനുകളും ലഭ്യമാക്കും. കോവിഡ് ബാധിതനായിരിക്കുമ്പോഴോ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴോ വാക്സീൻ പാടില്ലെന്നു നിർദേശമുണ്ട്. വൈറസ് മുക്തനായി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം സ്വീകരിക്കാം. കാൻസർ, പ്രമേഹം, രക്താതിമർദം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്കു മരുന്നു കഴിക്കുന്നവർക്കും വാക്സീനെടുക്കാം.



കുട്ടികൾക്ക് വേണോ, പാർശ്വഫലമുണ്ടോ?



തൽക്കാലം കുട്ടികൾക്കു വാക്സീനില്ല. 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്കു മാത്രം. കുട്ടികളിൽ വാക്സീൻ പരീക്ഷണവും നടന്നിട്ടില്ല. മുതിർന്നവരിൽ വാക്സീൻ എടുത്തശേഷം ചിലർക്കു പനി, തടിപ്പ്, ശരീരവേദന തുടങ്ങിയ നേരിയ വിപരീതഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നു. വാക്സീൻ വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ സംവിധാനമുണ്ട്. അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ 1075, 104 എന്നീ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം.



വാക്സീൻ വിതരണ സംവിധാനമെങ്ങനെ?



വിമാനത്തിൽ വലിയ കോൾഡ് ബോക്സുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന വാക്സീൻ, ജില്ലകളിലെ പ്രധാന സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കും. അവിടെനിന്ന് ഇൻസുലേറ്റഡ് വാനുകളിൽ വാക്സീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക്. അവിടെ വാക് ഇൻ കൂളർ, ഐസ്‌ ലൈൻ റഫ്രിജറേറ്റർ എന്നിവയിൽ സൂക്ഷിക്കും. ഇവിടെനിന്നു ആശുപത്രികളിലേക്കു കൊണ്ടുപോകും. അവിടെയും ഐസ്‌ ലൈൻ റഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ടാകും. വാക്സീൻ കാരിയറിലാണു വിതരണ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുക.



ഉൽപാദന കേന്ദ്രം മുതൽ കുത്തിവയ്ക്കുന്നതുവരെ വാക്സീന്റെ താപനില 2 മുതൽ 8 ഡിഗ്രി വരെയായിരിക്കണം. വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാൻ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് മൊബൈലിൽ സന്ദേശം നൽകും. വാക്സീൻ കേന്ദ്രം, ദിവസം, സമയം എന്നിവയാണു സന്ദേശത്തിലുള്ളത്. സർക്കാർ അംഗീകൃത രേഖ ഹാജരാക്കണമെന്നും ഓർമിപ്പിക്കും. നിരീക്ഷണത്തിന് ഉൾപ്പെടെ നാലു മുറികളാണു വാക്സിനേഷനു സജ്ജീകരിക്കുക. അഞ്ചംഗ വാക്സീൻ ഓഫിസർമാരാണു കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക.



1. കാത്തിരിപ്പ് മുറി (പുറം): വാക്സീൻ എടുക്കാൻ വരുന്നവർ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ആറടി അകലത്തിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കണം. വാതിലിനു പുറത്ത് വാക്സിനേഷൻ ഓഫിസറുണ്ടാകും. വാക്സീൻ എടുക്കാൻ വരുന്നവർക്കു സാനിറ്റൈസർ കാണിച്ചുകൊടുക്കുക, മാസ്ക് ശരിയായ രീതിയിലാണോ ധരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു പരിശോധിക്കുക എന്നിവയാണു ജോലി.



2. കാത്തിരിപ്പ് മുറി (അകം): വാക്സീൻ എടുക്കേണ്ടവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ സന്ദേശം നോക്കിയശേഷം രണ്ടാമത്തെ വാക്സിനേഷൻ ഓഫിസർ റജിസ്റ്ററുമായി ഒത്തുനോക്കും. തിരിച്ചറിയൽ രേഖ പരിശോധിക്കും.



3. വാക്സിനേഷൻ മുറി: വാക്സിനേറ്റർ ഓഫിസറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പ്പിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച നഴ്സ്, ജൂനിയർ പബ്ലിക് നഴ്സ്, ഡോക്ടർ എന്നിവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കും വാക്സിനേറ്റർ ഓഫിസർ. ഈ മുറിയിൽ ഒരു മേശ, 2 കസേര, വാക്സീൻ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന 2 കാരിയർ, വാക്സീൻ വയൽ ഓപ്പണർ, കുത്തിവയ്ക്കാനുള്ള സിറിഞ്ച്, മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ, മറ എന്നിവ ഉണ്ടാകും. ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സിറിഞ്ചുകളാണ് വയ്ക്കുക.



4. നിരീക്ഷണ മുറി: വാക്സീൻ എടുത്തവർ ഇവിടെ 30 മിനിറ്റ് ഇരിക്കണം. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്നു കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്. ഇവിടെ കസേരകൾക്ക് 6 അടി അകലം. കുടിവെള്ളവും ശുചിമുറിയും ഉണ്ടാകും.



ജനുവരി ഒന്നിനാണു കോവിഡിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ വാക്സീന് അംഗീകാരം നൽകാൻ വിദഗ്ധ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തത്. ഓക്സ്ഫഡ് സർവകലാശാല വികസിപ്പിച്ച്, പുണെ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിർമിക്കുന്ന ‘കോവിഷീൽഡ്’ വാക്സീനാണു കുത്തിവയ്ക്കുക. 5 കോടിയോളം ഡോസ് വാക്സീൻ ഇതിനകം നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വാക്സീൻ വിതരണത്തിനു മുന്നോടിയായി ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർണ സജ്ജമാണോയെന്നു വിലയിരുത്താനുള്ള ഡ്രൈ റൺ (വാക്സീൻ റിഹേഴ്സൽ) എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടന്നു. തിരുവനന്തപുരം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണു കേരളത്തിലെ റിഹേഴ്സൽ നടന്നത്. ഡ്രൈ റണ്ണിനെപ്പറ്റി സംസ്ഥാനങ്ങൾ നൽകുന്ന വിശദ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചു വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തിയാകും വാക്സിനേഷനിലേക്കു കടക്കുക.



