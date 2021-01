ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കോവിഷീൽഡ്; കോവാക്സീൻ ഉടൻ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് എയിംസ് മേധാവി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഭാരത് ബയോടെക് വികസിപ്പിച്ച കോവാക്സീൻ ഉടൻ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് (എയിംസ്) മേധാവി ഡോ. രൺദീപ് ഗുലേറിയ. കോവാക്സീന്റെ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുൻപ് ഇതിന് അനുമതി നൽകിയതിനെതിരെ വിവിധ കോണുകളിൽനിന്ന് വിമർശനം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗുലേറിയയുടെ പ്രസ്താവന.

കോവാക്സീനും ആസ്ട്രസെനക വികസിപ്പിച്ച് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോവിഷീൽഡിനും അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഡിസിജിഐ) അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വാക്സീൻ ആയിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നൽകുകയെന്നും ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ വാക്സീൻ തൽകാലം ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നും ഗുലേറിയ ദേശീയമാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു.



ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഏതാനും ആഴ്ചകളിൽ കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ ആയിരിക്കും വിതരണം ചെയ്യുക. നിലവിൽ കോവിഷീൽഡിന്റെ അഞ്ച് കോടി ഡോസുകൾ വിതരണത്തിന് തയാറായിട്ടുണ്ട്. ആ സമയംകൊണ്ട് കോവാക്സീൻ മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കും. വാക്സീന്റെ കാര്യക്ഷമത, ഡോസേജ്, സുരക്ഷിതത്വം തുടങ്ങി മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ച ശേഷമായിരിക്കും അത് വിതരണത്തിന് ലഭ്യമാക്കുകയെന്നും ഡോ. ഗുലേറിയ പറഞ്ഞു.



English Summary: "Bharat Biotech Vaccine Could Be Back-Up For Now," Says AIIMS Chief