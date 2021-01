ന്യൂഡൽഹി∙ കോവാക്സീന്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ഭാരത് ബയോടെക്കിന് ഡിജിസിഐ അനുമതി. പരീക്ഷണത്തിന്റെ പുതിയ വിശദാംശങ്ങള്‍ കൈമാറാനും നിര്‍ദേശം നൽകി. കോവാക്സീൻ കരുതലോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഡ്രഗ്സ് കണ്‍ട്രോളര്‍ ജനറല്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണം പൂര്‍ത്തിയാകാത്തതാണ് കാരണം.



എന്നാൽ, അവസാനഘട്ട പരീക്ഷണത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവരിലടക്കം പാര്‍ശ്വഫലങ്ങള്‍ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. കോവാക്സീന്റെ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി നൽകിയതിനെതിരെ കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.



പരീക്ഷണം പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത വാക്സീന് അനുമതി നല്‍കിയത് അപക്വവും അപകടകരവുമാണെന്ന് ശശി തരൂര്‍ എംപി ആരോപിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർധൻ രംഗത്തുവന്നു. ഇത്തരം നിർണായക വിഷയങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നത് അപമാനകരമെന്ന് ഹർഷവർധൻ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളെ വിലക്കുറച്ച് കാണരുതെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



English Summary: "Disgraceful": Health Minister To Shashi Tharoor, Others On Vaccine Tweet