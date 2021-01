ആനക്കാംപൊയിലിൽ കിണറ്റിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ച കാട്ടാന ചരിഞ്ഞു

കോഴിക്കോട് ∙ ആനക്കാംപൊയിലിൽ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ആന ചരിഞ്ഞു. ആനയെ ശനിയാഴ്ച രക്ഷിച്ചു കാട്ടിലേക്കു വിട്ടിരുന്നെങ്കിലും കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. നിർജലീകരണം കാരണമാണ് ആന കുഴഞ്ഞുവീണത്. ചികിത്സ നൽകിയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.



പകൽ മുഴുവൻ നീണ്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഒടുവിലാണ് ആനയെ കിണറ്റിൽനിന്നു പുറത്തെത്തിച്ചത്. അവശനിലയിലായ ആനയ്ക്കു വെറ്ററിനറി സർജനെത്തി മരുന്നും വെള്ളവും നൽകിയിരുന്നു. തിരുവമ്പാടിക്ക് സമീപം ആനക്കാംപൊയില്‍ തൊണ്ണൂറിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കാട്ടാന ഉപയോഗശൂന്യമായ കിണറ്റില്‍ വീണത്.

വനഭൂമിയോടു ചേർന്നുകിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണിത്. മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം എത്തിച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട പരിശ്രമങ്ങൾക്കു ശേഷമായിരുന്നു ആനയെ പുറത്തെത്തിച്ചത്. ജോസ്കുട്ടി എന്ന കർഷകന്റെ തോട്ടത്തിലാണ് ആന വീണ കിണറുള്ളത്. മുൻപു പ്രദേശം ജനവാസ മേഖലയായിരുന്നു. എന്നാൽ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം കാരണം ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞുപോകുകയായിരുന്നു.

English Summary: Elephant rescued from the well at Anakkampoyil succumbed to injuries