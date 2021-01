ശ്മശാനത്തിലെ കെട്ടിട മേൽക്കൂര തകർന്നു; സംസ്കാര ചടങ്ങിന് എത്തിയ 18 പേർ മരിച്ചു

ലക്നൗ ∙ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിനിടെ ശ്മശാനത്തിലെ കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 18 പേർ മരിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുറാദ്‌നഗറിൽ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് സംഭവം. കനത്ത മഴയെ തുടർന്നാണ് മേൽക്കൂര തകർന്നത്. 10 പേരോളം കെട്ടിട അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണു നിഗമനം. 38 പേരെ രക്ഷിച്ചു.

പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പൊലീസിന്റെയും അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാനാണു സാധ്യതയെന്ന് ഗാസിയാബാദ് റൂറൽ എസ്പി ഇറാജ് രാജ പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അനുശോചനം അറിയിച്ചു. രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായവും പ്രഖ്യാപിച്ചു.



English Summary: 16 Dead As Roof Collapses At Crematorium In UP