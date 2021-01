ട്രെയിൻ വരുന്നതിനിടെ ട്രാക്കിൽപെട്ടു; കൈ പിടിച്ചുയർത്തി രക്ഷിച്ച് പൊലീസ്– വിഡിയോ

മുംബൈ ∙ ട്രെയിൻ വരുന്നതിനിടെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കുടുങ്ങിയയാളെ പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്കു വലിച്ചു കയറ്റുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാകുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ ദഹിസർ സ്‌റ്റേഷനിലാണു സംഭവം.



60 വയസ്സുകാരനായ ഗൻപത് സോളാങ്കി ട്രാക്കു മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ ഷൂസ് ട്രാക്കിൽ വീണു. അതെടുക്കാൻ തിരിച്ചു ചെല്ലുന്നതിനിടെ ട്രെയിൻ എത്തി. ട്രെയിൻ സോളാങ്കിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ ഇടപെടൽ.

രക്ഷിച്ചശേഷം പൊലീസുകാരന്‍ ഗന്‍പതിനെ രണ്ടുവട്ടം അടിക്കുന്നതും വിഡിയോയില്‍ കാണാം. സ്‌റ്റേഷനിലെ സിസിടിവി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യം റെയിൽവേ പൊലീസാണു പുറത്തുവിട്ടത്. ട്രാക്ക് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതു ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്.

