ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനിക്കാം; ഇത് ‘ആത്മനിർഭർ ഭാരത്’ സ്വപ്നം: പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഡ്രഗ്സ് കണ്‍ട്രോളര്‍ ജനറൽ അടിയന്തര അനുമതി നൽകിയ രണ്ടു കോവിഡ് വാക്സീനുകളും ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ചതാണെന്നതിൽ ഓരോ ഭാരതീയനും അഭിമാനിക്കാമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കോവിഡ് പോരാളികളോടു ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നതായും മോദി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. കോവിഷീല്‍ഡ്, കോവാക്സീന്‍ എന്നീ വാക്സീനുകള്‍ക്കാണ് അനുമതി നല്‍കിയത്.



‘അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി നൽകിയ രണ്ട് വാക്സീനുകളും ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ചതാണെന്നതിൽ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനിക്കാം! ഇത് ‘ആത്മനിർഭർ ഭാരത്’ സ്വപ്നം നിറവേറ്റാനുള്ള ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നു. ഡോക്ടർമാർ, മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ്, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, പൊലീസ്, ശുചിത്വ പ്രവർത്തകർ, കൊറോണ യോദ്ധാക്കൾ എന്നിവരോട് നന്ദി പറയുന്നു. നിരവധി ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ അവരോട് എന്നും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും’– പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: "Every Indian Proud That Vaccines Given Approval Made In India": PM Modi