‘സർക്കാരിന് 200 രൂപയ്ക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപയ്ക്കും കോവിഷീൽഡ് ലഭ്യമാക്കും’

ന്യൂഡൽഹി∙ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിർമിച്ച കോവീഷീൽഡ് വാക്സീൻ സർക്കാരിന് 200 രൂപയ്ക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപയ്ക്കും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് സിഇഒ അദാർ പൂനാവാല. 5 കോടി വാക്സീന് ഡ്രഗ്സ് കണ്‍ട്രോളർ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓക്സ്ഫഡും അസ്ട്രാസെനകയും സംയുക്തമായി നിർമിച്ച കോവീഷീൽഡ് സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘സൗദി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളുമായും ഞങ്ങൾക്ക് കയ്യൊപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വാക്സീൻ കയറ്റുമതി നടത്തുന്നില്ല. കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം കയറ്റുമതി അനുമതിക്കായി സർക്കാരിനെ സമീപിക്കും. അതോടെ 68 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വാക്സീൻ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വാക്സീൻ കൈപ്പറ്റാൻ കഴിയുന്നിടത്ത് അത് കമ്പനി എത്തിക്കും’– പൂനാവാല ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു.



എല്ലാവർക്കും പുതുവർഷ ആശംസകൾ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ട്വീറ്റ് പൂനാവാല ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ‘എല്ലാവർക്കും പുതുവൽസര ആശംസകൾ! വാക്സീൻ നിർമിക്കുന്നതിനായി സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നേരിട്ട പ്രയാസങ്ങൾക്കെല്ലാം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് വാക്സീനായ കോവീഷീൽഡിന് അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായ വാക്സീൻ വരും ആഴ്ചകളിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടും’– അദ്ദഹം പറഞ്ഞു.



നിലവിൽ 4–5 കോടി വാക്സീൻ ഡോസുകൾ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പൂനാവാല അറിയിച്ചു. മിനിറ്റിൽ 5000 ഡോസുകൾ വരെ നിർമിക്കാൻ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ശേഷിയുണ്ട്. മാർച്ചോടെ 10 കോടി ഡോസുകൾ നിർമിക്കുമെന്നാണ് സീറം നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത്.



