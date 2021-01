സഖ്യകക്ഷികൾ എതിർത്തു; ഉവൈസിയുമായി ധാരണാനീക്കം ഉപേക്ഷിച്ച് ഡിഎംകെ

ചെന്നൈ ∙ മുസ്‌ലിം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഖ്യകക്ഷികൾ എതിർപ്പ് ഉയർത്തിനെത്തുടർന്നു അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയുടെ എഐഎംഐഎമ്മുമായുള്ള ധാരണാനീക്കത്തിൽനിന്നു ഡിഎംകെ പിന്മാറുന്നു. ഈ മാസം ആറിന് ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന മുസ്‌ലിം സംഘടനകളുടെ യോഗത്തിലേക്കു ഉവൈസിയെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ഡിഎംകെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം നേതാവ് ഡോ. ഡി.മസ്താൻ അറിയിച്ചു.



എഐഎംഐഎം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വക്കീൽ അഹമ്മദിനൊപ്പം മസ്താൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈദരാബാദിലെത്തി ഉവൈസിയെ കണ്ടിരുന്നു. സന്ദർശനത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യം പുറത്തുവരികയും ചെയ്തു. ഡിഎംകെയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഉവൈസി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് എഐഎംഐഎം നേതാക്കൾ അറിയിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണു ഡിഎംകെ മലക്കം മറിഞ്ഞത്.

തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ വേരോട്ടമില്ലാത്ത എഐഎംഐഎം അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 25-30 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അണ്ണാഡിഎംകെ ബിജെപിയുമായി സഖ്യത്തിലായതിനാൽ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഡിഎംകെയ്ക്കുണ്ട്. വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നീക്കമെന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണു എഐഎംഐഎമ്മുമായി ധാരണയ്ക്കു ശ്രമിച്ചത്.

എന്നാൽ, തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്വാധീനമില്ലാത്ത ഉവൈസിക്കു അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിൽ നിലവിലെ സഖ്യകക്ഷികളായ മുസ്‌ലിം ലീഗും മനിതനേയ മക്കൾ കക്ഷിയും എതിർപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ചു. ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു പിന്നാലെ, ഉവൈസി ബിജെപിയുടെ ബി ടീമാണെന്നു കോൺഗ്രസും നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും രൂക്ഷമായ പ്രതികരണമുണ്ടായതോടെയാണ് ഡിഎംകെ നിലപാട് മാറ്റിയത്.

ഉവൈസിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സൗഹൃദ സന്ദർശനം മാത്രമായിരുന്നുവെന്നു മസ്താൻ പറഞ്ഞു. ആറിന് നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ സഖ്യകക്ഷികൾക്കു മാത്രമാണു ക്ഷണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, തമിഴ്നാട്ടിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ലെന്നു എഐഎംഐഎം അറിയിച്ചു.

കമൽ ഹാസന്റെ മക്കൾ നീതി മയ്യവുമായി ധാരണയ്ക്കു ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന സൂചനയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇരു പാർട്ടികളും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ബിഹാറിൽ 5 സീറ്റു നേടിയ ഉവൈസിയുടെ പാർട്ടിയുടെ പ്രകടനം ആർജെഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാസഖ്യത്തിനു തിരിച്ചടിയായതായി വിലയിരുത്തലുണ്ടായിരുന്നു.

