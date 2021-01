ഒറ്റദിനം കോവിഡ് രോഗികൾ 16,505; രോഗമുക്തർ 19,557, മരണം 214

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 16,505 കോവിഡ് കേസുകൾ. ഇതോടെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 1,03,40,470 ആയി ഉയർന്നു. എന്നാൽ 2,43,953 പേരുമാത്രമാണ് നിലവിൽ ചികിൽസയിലുള്ളത്. 99,46,867 പേർ രോഗമുക്തരാകുകയും ചെയ്തു. 19,557 പേരാണ് ഇന്നലെ മാത്രം രോഗമുക്തരായത്. അതിനിടെ ഇന്നലെ 214 പേര്‍ കൂടെ മരിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയിലെ ആകെ മരണസംഖ്യ 1,49,649 ആയി.

ജനുവരി മൂന്നുവരെ രാജ്യത്ത് പരിശോധിച്ചത് 17,56,35,761 സാംപിളുകളാണ്. അതിൽ 7,35,978 സാംപിളുകൾ ഇന്നലെ പരിശോധിച്ചതാണ്. ഡൽഹിയിൽ 424 കോവിഡ് കേസുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ഏഴു മാസത്തിനിടെ ഇത്രയും താഴ്ന്ന നിരക്ക് ആദ്യമായാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, കേരളം എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും മോശമായി കോവിഡ് ബാധിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങൾ.

English Summary: Fresh COVID-19 Cases In India Drop 9% In A Day To 16,504