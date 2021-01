കോവാക്സീൻ 12 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും നൽകാൻ അനുമതി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഭാരത് ബയോടെകിന്റെ കോവാക്സീൻ 12 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകാൻ അനുമതി. കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ 12 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ നേരത്തെ അനുമതിയായിരുന്നു. കോവാക്സീൻ, 12 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണം വിജയകരമായിരുന്നു. ഭാവിയിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വാക്സീൻ നൽകുന്നതിനാണ് പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്.

ഭാരത് ബയോടെകിന്റെ കോവാക്സീൻ, സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കോവിഷീൽഡ് എന്നീ വാക്സീനുകൾക്കാണ് നിലവിൽ രാജ്യത്ത് അനുമതിയായത്. ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ മോഡിലായിരിക്കും കോവാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്യുകയെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഡോ. ഹർഷ് വർധൻ പറ‍ഞ്ഞു. വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവരെ തുടർന്നും നിരീക്ഷിക്കും.

അതേസമയം പരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കാതെ കോവാക്സീന് അനുമതി നൽകിയത് രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിരുന്നു. കോവാക്സീന് അനുമതി നൽകരുതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ സംഭവം രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കുകയാണെന്ന് ഡോ. ഹർഷ വർധൻ പറഞ്ഞു. യുകെയിൽ ജനിതകമാറ്റം വന്ന വൈറസിൽ പോലും കോവാക്സീൻ ഫലപ്രദമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ചയാണ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ വി.ജി. സൊമനി കോവാക്സീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയത്.

