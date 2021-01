കണ്ണൂര്‍∙ വ്യവസായമന്ത്രി ഇ.പി.ജയരാജന്‍റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എം.പ്രകാശനെ മാറ്റും. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്‍റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് നടപടി. സംഘടനാ ചുമതലയുടെ ഭാഗമായാണു തീരുമാനമെന്നാണ് സിപിഎം വിശദീകരണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേര്‍ന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും സംസ്ഥാന സമിതിയിലുമുണ്ടായ ചര്‍ച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ.പി.ജയരാജന്‍റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് എം.പ്രകാശനെ മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം.



നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അഴീക്കോട് മുന്‍ എംഎല്‍എ കൂടിയായ എം.പ്രകാശനെ സംഘടനാരംഗത്തേക്ക് വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാനേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മന്ത്രിയുമായുള്ള ഭിന്നതയും മറ്റു ആരോപണങ്ങളുമാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റാന്‍ കാരണമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യം സിപിഎം നിഷേധിച്ചു.

അതേസമയം, പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു ഫോണില്‍ വിവരം തേടിയ മാധ്യമങ്ങളോട് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്ന ഇ.പി.ജയരാജന്‍ പ്രതികരിച്ചത്. യോഗം അവസാനിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചു. അതേ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത എം.പ്രകാശനും പ്രതികരിച്ചില്ല. മന്ത്രി ഇ.പി.ജയരാജന്‍റെ സ്റ്റാഫില്‍ നിന്ന് മാറ്റുന്ന മൂന്നാമത്തെയാളാണ് എം.പ്രകാശന്‍.

