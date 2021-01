ആത്മഹത്യാ പ്രവണത; ജൂലിയൻ അസാൻജിനെ യുഎസിനു വിട്ടുനൽകാനാകില്ല: ബ്രിട്ടീഷ് കോടതി

ലണ്ടൻ∙ വിക്കിലീക്ക്സ് സ്ഥാപകൻ ജൂലിയൻ അസാൻജിനെ യുഎസിനു വിട്ടുനൽകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് കോടതി. ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയുള്ളതിനാലാണ് ജൂലിയൻ അസാൻജിനെ വിട്ടുനൽകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ജില്ലാ ജഡ്ജി വനേസ ബാരൈറ്റ്സെർ ഉത്തരവിട്ടത്. അമേരിക്കയിലെ ജയിലിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ മോശമായിരിക്കുമെന്നും കോടതി സൂചിപ്പിച്ചു.

ചാരപ്രവർത്തി ചുമത്തിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയക്കാരനായ അസാൻജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇറാഖ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി വിക്കിലീക്ക്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. 2010–11ൽ നിരവധി രഹസ്യവിവരങ്ങളാണ് വിക്കിലീക്സിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

2012 മുതൽ 2019 വരെ ലണ്ടനിലെ ഇക്വഡോർ എംബസിയിൽ അഭയാർഥിയായാണ് അസാൻജ് താമസിച്ചത്. 2019ൽ അറസ്റ്റിലായി. അതേസമയം കോടതി വിധിയെ അനുകൂലിച്ച് നിരവധി പ്രമുഖർ രംഗത്തെത്തി. അസാൻജിനെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അനുകൂലികൾ പ്രകടനം നടത്തി.

