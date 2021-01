കേരളയാത്രയ്ക്ക് കെ.സുരേന്ദ്രൻ; പുതിയ ഘടകകക്ഷികൾക്കും നീക്കം

തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ കേരള യാത്ര നടത്തും. ഫെബ്രുവരിയിൽ യാത്ര നടത്താനാണ് ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് ബിജെപി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും യാത്രകളെക്കുറിച്ച് ആലോചന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സർക്കാരിന്റെ അഴിമതിയും സ്വർണക്കടത്ത് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സമുദായ നേതാക്കളുമായും പ്രമുഖരുമായും യാത്രയ്ക്കിടെ നേതാക്കൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. പ്രാദേശിക തലത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് പാർട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു സജ്ജമാക്കുകയും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ജില്ലാ നേതൃത്വങ്ങൾ ഇന്നും നാളെയും യാത്ര സംബന്ധിച്ച ചർച്ച നടത്തും. യാത്ര കടന്നുപോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങളും തയാറെടുപ്പുകളും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും. ഏറ്റുമാനൂരിൽ ചേർന്ന സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിലും ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിലും വോട്ട് വിഹിതം വർധിച്ചയിടങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ മണ്ഡലങ്ങളിൽ തങ്ങി പ്രചാരണങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം നൽകും. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് പുതിയ ഘടകകക്ഷികൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയും നേതൃത്വം തള്ളിക്കളയുന്നില്ല.

പ്രധാന നേതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം സമൂഹത്തിലെ പ്രമുഖരെയും മത്സരരംഗത്തിറക്കാനാണ് പാർട്ടി ആലോചിക്കുന്നത്. ബിജെപി പ്രസിഡൻറ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ മത്സരരംഗത്തുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. അന്തിമ തീരുമാനം കേന്ദ്രത്തിന്റേതാണ്. ഒ.രാജഗോപാൽ ഇത്തവണ മത്സരരംഗത്തുണ്ടാകാനിടയില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സീറ്റിൽ കെ.സുരേന്ദ്രനോ കുമ്മനം രാജശേഖരനോ മത്സരിച്ചേക്കും.

കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒ.രാജഗോപാലിലൂടെ ആദ്യമായി നേമത്ത് അക്കൗണ്ട് തുറന്നതിനൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കഴക്കൂട്ടം, വട്ടിയൂർക്കാവ്, പാലക്കാട്, മലമ്പുഴ, ചാത്തന്നൂർ, കാസർകോട്, മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരുന്നു. മഞ്ചേശ്വരത്ത് 89 വോട്ടിനാണ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ പരാജയപ്പെട്ടത്. മഞ്ചേശ്വരത്തും കാസർകോടും പാലക്കാടും വട്ടിയൂർക്കാവിലും സിപിഎം സ്ഥാനാർഥികള്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായി. 2016 തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വെല്ലുന്ന നേട്ടമുണ്ടാകണമെന്ന നിര്‍ദേശമാണ് കേന്ദ്രം മുന്നോട്ടു വച്ചിരിക്കുന്നത്.

