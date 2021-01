വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കർഷകരുടെ ക്രോധം സർക്കാരിന് നേരിടാനാകില്ല: ചിദംബരം

ന്യൂഡൽഹി∙ തങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കർഷകരുടെ ക്രോധം ഒരു സർക്കാരിനും നേരിടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസും നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ പി.ചിദംബരം. കവി തിരുവള്ളുവരിന്റെ കവിത ഉദ്ധരിച്ചാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ചിദംബരം രംഗത്തെത്തിയത്.



‘എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവി തിരുവള്ളുവർ 2000 വർഷം മുമ്പ് എഴുതി, കൃഷിക്കാർ കൈ മടക്കിയാൽ, ജീവിതം ത്യജിച്ച ഒരാൾക്ക് പോലും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ന് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ്. തങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കർഷകരുടെ ക്രോധം ഒരു സർക്കാരിനും നേരിടാൻ കഴിയില്ല’– ചിദംബരം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ സമ്മതിക്കണമെന്നും ഏതെങ്കിലും പുതിയ നിയമത്തിൽ കാർഷിക സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ശനിയാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: P Chidambaram Warns Government Of "Wrath Of Farmers" Who Feel Deceived