കൊച്ചി∙ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ മുദ്രകളുമായി കറങ്ങിയ വാഹനം കൊച്ചിയില്‍ പൊലീസ് പിടിയില്‍. അശോക സ്തംഭവും ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍മെന്റ് എന്നെഴുതിയ ചുവന്ന ബോര്‍ഡും പതിപ്പിച്ച വാഹനമാണ് പിടികൂടിയത്. ഉടമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കൊച്ചി നഗരത്തില്‍ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാഹനമാണിത്. ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പിന്റെ വാഹനം. നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റിനൊപ്പം ചുവന്ന വലിയ ബോര്‍ഡില്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെന്നും അശോക സ്തംഭവും. ക്രിമിനല്‍ സര്‍വൈലന്‍സ് ആന്‍ഡ് ഇന്റലിജന്‍സ് എന്നാണ് ബോര്‍ഡില്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.



വാഹനത്തെക്കുറിച്ച് സംശയംതോന്നിയവര്‍ പൊലീസില്‍ വിവരമറിയിച്ചതോടെ വണ്ടി പിടിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശമെത്തി. തുടര്‍ന്ന് വാഴക്കാലയില്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ വാഹനമാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ വിശദീകരണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാക്കനാട്ടുള്ള പി.രാമചന്ദ്രന്‍ എന്നയാളുടെ പേരിലുള്ളതാണ് വാഹനം.



എന്‍ജിഒ മാതൃകയിലുള്ള സംഘടനയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് സമാനമായ ബോര്‍ഡുവച്ചത്. സംഘടനയുടെ ആളുകള്‍ക്കായി പൊലീസ് തിരച്ചില്‍ തുടങ്ങി. സര്‍ക്കാര്‍ മുദ്രകള്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിന് വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം പൊലീസ് കേസെടുത്തു.



English Summary: Vehicle With Fake Board Taken Into Custody by Police