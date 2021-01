കോവിഡ് രോഗികളുടെ വർധന; ആരോഗ്യ സംഘത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ട് മോദിക്ക് കത്തയച്ച് ബിജെപി

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ആരോഗ്യസംഘത്തെ അയയ്ക്കണമെന്ന് ബിജെപി. ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു കത്തയച്ചു.

രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് രോഗികളിൽ 26 ശതമാനവും കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്കാളും അഞ്ചുമടങ്ങ് ഇരട്ടിയാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. സാംപിളുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ കുറവുണ്ടാകുമ്പോഴും രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നില്ല. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പ്രത്യേക ആരോഗ്യസംഘത്തെ അയയ്ക്കാൻ കേന്ദ്രം തയാറാകണമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Kerala BJP seeks intervention in Kerala as the daily covid cases increasing