ചിറകുവിരിച്ച് പക്ഷിപ്പനി; ചിറകുപൂട്ടി ചിതയിലേക്ക് കുട്ടനാടൻ താറാവുകൾ

ആലപ്പുഴ ∙ വിനോദസഞ്ചാരികൾ ആലപ്പുഴയിൽ എത്തുന്നതു തന്നെ കുട്ടനാടൻ താറാവിനെ കണ്ണുവച്ചിട്ടാണെന്നു പറയാം. പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പല കാലങ്ങളിലായി വന്ന എത്രയോ സഞ്ചാരികളുടെ മനസ്സും വയറും ഒരുപോലെ നിറച്ചവയാണ് കുട്ടനാട്ടിലെ താറാവുകൾ.



നാലുവർഷത്തിനു ശേഷം കുട്ടനാട്ടിൽ വീണ്ടും പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ താറാവുകർഷകർക്ക് ഇത് കണ്ണീരിന്റെ പുതുവർഷമാണ്. കോവിഡിനെ തുടർന്നുള്ള പ്രതിസന്ധി ഒരുവിധം നീന്തിക്കടക്കുമ്പോഴാണ് താറാവുകർഷകരുടെ മേൽ ഇടിത്തീപോലെ പക്ഷിപ്പനിയും വന്നുവീഴുന്നത്.

2014ലും 2016ലും താറാവുകളിൽ പക്ഷിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന്, ആയിരത്തിനു മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന കർഷകരിൽ പകുതിയോളം പേരും ഈ രംഗം വിട്ടു. നിലവിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പതിനായിരത്തിനു മുകളിൽ താറാവുകളുള്ള കർഷകരുടെ എണ്ണമെടുത്താൽ നൂറിൽ താഴെയേ വരൂ.

2016ൽ നാശംവിതച്ച, എച്ച്5 എൻ8 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസ് പരത്തുന്ന പക്ഷിപ്പനിയാണ് ഇത്തവണയും കുട്ടനാട് മേഖലയിൽ വ്യാപിക്കുന്നതെന്നാണ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയതെന്നു മ‍ൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് അധികൃതർ പറയുന്നു. പള്ളിപ്പാട്, കരുവാറ്റ, തകഴി, നെടുമുടി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വ്യാപകമായി താറാവുകൾ ചത്തത്.

ഡിസംബർ 19 മുതലാണ് പള്ളിപ്പാട്ടും തകഴിയിലും താറാവുകളിൽ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയത്. രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ കുട്ടനാട്, അപ്പർ കുട്ടനാട് മേഖലകളിലായി 30,000ൽ അധികം താറാവുകൾ ചത്തു. രോഗം കൂടുതൽ വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ പക്ഷിപ്പനി കണ്ടെത്തിയതിന്റെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള പക്ഷികളെ മുഴുവൻ ചുട്ടു കൊല്ലുമെന്നും ഏകദേശം 35,000 പക്ഷികളെ കൊല്ലേണ്ടിവരുമെന്നും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

∙ പക്ഷിപ്പനി മുൻപും

എച്ച്5 എൻ1 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസ് പരത്തുന്ന രോഗമാണ് 2014ൽ കുട്ടനാട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ദുരന്തസമാനമായ സ്ഥിതിയുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയ മേഖലയ്ക്ക് 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള മുഴുവൻ താറാവുകളെയും അന്ന് കൊന്നൊടുക്കി.

മൂന്നുലക്ഷം താറാവുകളെയും രണ്ടരലക്ഷം മുട്ടകളും 4700 കിലോ തീറ്റയും അന്ന് നശിപ്പിച്ചു. 231 കർഷകർക്കായി 3.82 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയതായി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന് 2016ലും പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ ​ആറുലക്ഷത്തോളം താറാവുകളെ കൊന്നൊടുക്കി. ഒന്നരലക്ഷത്തോളം മുട്ടകളും 9000 കിലോ തീറ്റയും അന്നു നശിപ്പിച്ചു. 97 കർഷകർക്കായി എട്ടു കോടി രൂപയ്ക്കു മുകളിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി.

ദേശാടനപ്പക്ഷികൾ വഴിയാകാം പക്ഷിപ്പനി പടർന്നതെന്ന് തിരുവല്ല മഞ്ഞാടി പക്ഷിനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അധികൃതർ പറയുന്നു.

∙ വില്ലൻ, പൂപ്പൽ‌ മുതൽ വൈറസ് വരെ

വൈറസ് പരത്തുന്ന പക്ഷിപ്പനിക്കും പ്ലേഗിനും പുറമേ ബാക്ടീരിയ പടർത്തുന്ന രോഗങ്ങളും കുട്ടനാട്ടിലെ താറാവുകളുടെ വില്ലനാകുന്നുണ്ട്. റൈമറല്ല, പാസ്റ്ററല്ല തുടങ്ങിയവയാണ് അവയിൽ ചിലത്. കൂടാതെ, തീറ്റയിലെ പൂപ്പലിൽ നിന്നുള്ള വിഷബാധയേറ്റും താറാവുകൾ വ്യാപകമായി വർഷാവർഷം ചാകുന്നു.

ഒരു മാസത്തിൽ താഴെയുള്ള താറാവിൻകുഞ്ഞുങ്ങൾ ബാക്ടീരിയിൽ ഇൻഫെക്‌ഷൻ മൂലം സാധാരണ ചാകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഡിസംബറിൽ താറാവുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്‌ഷൻ ആണെന്നായിരുന്നു അധികൃതരുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. എന്നാൽ 2016ന് ശേഷം പക്ഷിപ്പനി വീണ്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ കർഷകർക്ക് 2021ലും നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കാണ് മുന്നിൽ.

∙ ഈസ്റ്റർ സീസണുംം‌ കണ്ണീരിൽ‌

കുട്ടനാട് മേഖലയിൽ ചത്തതിൽ ഭൂരിഭാഗവും 20–40 ദിവസം പ്രായമായ താറാവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇവയെ ഈസ്റ്റർ സീസൺ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് വളർത്തിയിരുന്നതെന്ന് കർഷകർ സങ്കടം പറയുന്നു. കോവിഡിൽ ഇടിഞ്ഞ താറാവ് വിപണി മെല്ലെ കരകയറി വരുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും രോഗം ബാധിക്കുന്നത്.

ഉചിതമായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് ഇനി കർഷകർക്ക് ബാക്കി. കുട്ടനാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേവലം നഷ്ടപരിഹാരത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല പക്ഷിപ്പനിയുടെ ആഘാതം. ഇവിടത്തെ കർഷകർക്കു നെൽക്കൃഷിക്കു പുറമേയുള്ള പ്രധാന ജീവനോപാധിയാണ് താറാവുകൃഷി. പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും താറാവുകൃഷിയെ ആശ്രയിച്ച് നൂറുകണക്കിനുപേരാണ് കുട്ടനാട്ടിലുള്ളത്.

English Summary: Avian influenza (bird flu H5N8) detected in ducks in Alappuzha, authorities to cull birds