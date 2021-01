പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം കുട്ടികൾ ജനിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ; റെക്കോർഡ്

ന്യൂഡൽഹി∙ 2021 ജനുവരി ഒന്നിന് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കുട്ടികൾ ജനിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ. യൂനിസെഫിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ 59,995 കുട്ടികളാണ് ഇന്ത്യയില്‍ ജനിച്ചത്. ചൈനയാണ് (35,615) ഇന്ത്യയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നിൽ. നൈജീരിയ (21,439), പാക്കിസ്ഥാൻ (14,161) എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് യഥാക്രമം മൂന്നും നാലും സ്ഥാനങ്ങളിൽ.



ലോകത്താകെ 371,504 കുട്ടികളാണ് പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ ജനിച്ചത്. യൂനിസെഫ് കണക്ക് പ്രകാരം ഫിജിയിലാണ് 2021 ലെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് പിറന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത് അമേരിക്കയിലും.

മുന്‍ വർഷങ്ങളേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വർഷത്തിലേക്കാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ ജനനമെന്നും അവർക്ക് ആരോഗ്യവും അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെയെന്നും യൂനിസെഫ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഹെനറീറ്റ ഫോര്‌ പറഞ്ഞു. യൂനിസെഫ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട് 75-ാം വർഷമെന്നതാണ് 2021 ന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.

