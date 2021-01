വാഷിങ്ടന്‍∙ ഇലക്ടറല്‍ വോട്ടെണ്ണലിനുള്ള സംയുക്ത പാര്‍ലമെന്റ് സമ്മേളനം ചേരുമ്പോള്‍ ജോ ബൈഡന്‍ അധികാരത്തിലേറുന്നതു തടയാന്‍ തനിക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് സെനറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെന്‍സ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിനെ അറിയിച്ചതായി യുഎസ് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലം തള്ളിക്കളയാന്‍ പെന്‍സിന് അധികാരം നല്‍കണമെന്ന ആവശ്യം യുഎസ് അപ്പീല്‍ കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിരസിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇലക്ടറല്‍ കോളജ് സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ തടയാന്‍ പെന്‍സിനു മേല്‍ കടുത്ത സമ്മര്‍ദമാണ് ട്രംപ് ചെലുത്തുന്നത്. തട്ടിപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ നിരസിക്കാന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പെന്‍സ് നമുക്ക് വേണ്ടി അതു ചെയ്യുമെന്ന് ജോര്‍ജിയയില്‍ നടന്ന റാലിയിലും ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.



തന്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പെന്‍സിനു രാഷ്ട്രീയമായ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ ട്രംപ് പറഞ്ഞതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. നടപടിക്രമം തെറ്റിക്കാന്‍ തനിക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് അഭിഭാഷകര്‍ ഉപദേശം നല്‍കിയതായി പെന്‍സ് മറുപടി നല്‍കി. യോഗത്തിനു ശേഷം പെന്‍സിനോടു കടുത്ത ദേഷ്യത്തിലാണു ട്രംപ്.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റായി ജോ ബൈഡനും വൈസ് പ്രസിഡന്റായി കമല ഹാരിസും അധികാരത്തിലേറുന്നതു തടയാനുള്ള അവസാനശ്രമമായാണ് ട്രംപിന്റെ വിശ്വസ്തര്‍ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ കാണുന്നത്. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെന്‍സ് ആണ് ആധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത്. ബുധനാഴ്ച സമ്മേളനം ചേരുമ്പോള്‍, ബൈഡനു വിജയം നല്‍കിയ നിര്‍ണായക സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇലക്ടറല്‍ വോട്ടുകളെ എതിര്‍ക്കുമെന്നു റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയിലെ 11 സെനറ്റര്‍മാരും നൂറിലേറെ ജനപ്രതിനിധി സഭാംഗങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുമുള്ള ഇലക്ടറല്‍ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണവും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അന്തിമഫലവും ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഈ സമ്മേളനത്തിലാണ്. പാര്‍ലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ അധികാരം വിനിയോഗിച്ച് എതിര്‍പ്പ് ഉന്നയിക്കാനും തെളിവുകള്‍ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള നീക്കത്തെ പെന്‍സ് സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു.

ട്രംപിന്റെ നീക്കം

ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള ഫലം അടിയന്തരമായി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാന്‍ പാര്‍ലമെന്റിന്റെ കമ്മിഷനെ നിശ്ചയിക്കണമെന്നും ഇതിന് 10 ദിവസം സമയം നല്‍കണമെന്നുമാണ് ടെഡ് ക്രൂസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ സംഘം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ബൈഡന്‍ നിര്‍ണായകവിജയം നേടിയ പെന്‍സില്‍വേനിയ (20 ഇലക്ടറല്‍ വോട്ട്), മിഷിഗന്‍ (16), ജോര്‍ജിയ (16), അരിസോന (11), വിസ്‌കോന്‍സെന്‍ (10), നെവാഡ (6) എന്നിവയായിരിക്കും അവര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവയിലെല്ലായിടത്തുമായി 79 ഇലക്ടറല്‍ സീറ്റുണ്ട്. സംയുക്ത സമ്മേളനത്തില്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ തടസപ്പെടുത്തി അന്തിമവിജയി ആരാണെന്ന വിഷയം പ്രതിനിധി സഭയിലേക്കോ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കോ എത്തിക്കണമെന്നാണ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

നടപടിക്രമം

ഇലക്ടറല്‍ വോട്ടെണ്ണലിനുള്ള സംയുക്ത പാര്‍ലമെന്റ് സമ്മേളനം 2 മണിക്കൂറാണ് ചേരുന്നത്. അധ്യക്ഷന്‍ മൈക്ക് പെന്‍സ്. ഇരുസഭയിലെയും ഓരോ അംഗമെങ്കിലും എതിര്‍പ്പ് ഉന്നയിച്ചാല്‍ സംയുക്ത സമ്മേളനം പിരിഞ്ഞ് ഇരുസഭകളും വെവ്വേറെ ചേര്‍ന്നു ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. എതിര്‍പ്പ് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ രണ്ടു സഭയിലും വെവ്വേറെ അംഗീകരിക്കപ്പെടണം. ജനപ്രതിനിധി സഭയില്‍ ഡമോക്രാറ്റുകള്‍ക്കാണു ഭൂരിപക്ഷം എന്നതിനാല്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ നീക്കം പരാജയപ്പെടും. സെനറ്റില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ മേല്‍ക്കൈ ഉണ്ടെങ്കിലും മിറ്റ് റോംനി ഉള്‍പ്പെടെ 3 പേരെങ്കിലും ട്രംപിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യാനാണു സാധ്യത.

നവംബര്‍ 3ലെ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധി സഭയും സെനറ്റ് അംഗങ്ങളും ചുമതലയേറ്റു കഴിഞ്ഞു. 435 അംഗ ജനപ്രതിനിധി സഭയില്‍ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഡമോക്രാറ്റുകള്‍ക്കു തന്നെയാണു ഭൂരിപക്ഷം (222 - 212). ഡമോക്രാറ്റ് നേതാവ് നാന്‍സി പെലോസി (80) വീണ്ടും സ്പീക്കറുമായി. 100 അംഗ സെനറ്റില്‍ നിലവില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് 50, ഡമോക്രാറ്റുകള്‍ക്ക് 48. ജോര്‍ജിയയില്‍ നടക്കുന്ന രണ്ടാം റൗണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഡമോക്രാറ്റ് വിജയം നാളെയും ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ സെനറ്റിലെ മൊത്തം അംഗബലം 50-50 ആകും. ഇതോടെ, നിര്‍ണായക വോട്ടെടുപ്പുകളില്‍ സെനറ്റ് പ്രസിഡന്റിന്റെ (രാജ്യത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്) കാസ്റ്റിങ് വോട്ട് നിര്‍ണായകമാകും. ഭൂരിപക്ഷമില്ലെങ്കിലും ബില്ലുകള്‍ പാസാക്കിയെടുക്കാന്‍ ഭാവിയില്‍ ഡമോക്രാറ്റുകള്‍ക്കു സാധിക്കും. മറുവശത്ത് ഒരു സീറ്റെങ്കിലും ജയിച്ചാല്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്കു സെനറ്റില്‍ കേവല ഭൂരിപക്ഷമാകും.

