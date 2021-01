ജർമനാ... ജർമൻ..! ധർമടത്തും റോഡ് നിരത്തി കോൾഡ് മില്ലിങ് ‘യന്തിരൻ’-വിഡിയോ

കണ്ണൂർ∙ ജർമൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയായ കോൾഡ് മില്ലിങ് റീ സൈക്ലിങ്ങിലൂടെ കണ്ണൂരിൽ ദേശീയപാത നവീകരണം പൂർത്തിയാകുന്നു. താണ മുതൽ ധർമടം പാലം വരെയുള്ള ദേശീയപാത ബലപ്പെടുത്തുന്ന ജോലിയാണ് പൂർത്തിയാകുന്നത്.



നടാൽ മുതൽ ധർമടം പാലം വരെ 6.44 കിലോമീറ്ററിലും കണ്ണൂർ താണ മുതൽ താഴെചൊവ്വ വരെയുള്ള 3.56 കിലോ മീറ്ററിലുമാണ് റോഡ് ഉപരിതലം പുതുക്കി ബലപെടുത്തുന്നത്. ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ആലപ്പുഴയിൽ 12 കിലോ മീറ്റർ ദേശീയ പാത നിർമിച്ചത് വിജയകരമായിരുന്നു.



ഇതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് കണ്ണൂരിൽ നവീകരണം നടത്തിയത്. ജർമനിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് പേരാവൂരിലെ കെ.കെ. ബിൽഡേഴ്സാണ് കോൾഡ് മില്ലിങ് റീ സൈക്ലിങ് നടത്തുന്നത്.



കോൾഡ് മില്ലിങ് റീ സൈക്ലിങ്ങിലൂടെ കണ്ണൂരിൽ ദേശീയപാത നവീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു.

എന്താണ് കോൾഡ് മില്ലിങ് റീസൈക്ലിങ്?



റോഡിൽ നിലവിലെ ടാറിട്ട ഭാഗം കോൾഡ് മില്ലിങ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് 7.5 സെന്റീമീറ്റർ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചെടുക്കും. ഇതോടൊപ്പം ആവശ്യമായ അളവിൽ മെറ്റൽ, സിമന്റ്, ഫോം ബിറ്റുമെൻ എന്നിവ ചേർത്ത് റീ സൈക്ലിങ് നടത്തി അപ്പോൾ തന്നെ നിരത്തി ഉറപ്പിക്കും.



സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ബിറ്റുമെൻ പത (മിസ്റ്റ്) രൂപത്തിലാക്കിയാണ് മെറ്റലുമായി കൂട്ടി ചേർക്കുന്നത്. ഇതിനായി 180 ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള ബിറ്റുമെന്റിലേക്ക് കുറഞ്ഞ അളവിൽ തണുത്ത വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ വായുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പത രൂപത്തിലാകുന്നു.



യന്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽവച്ച് തന്നെ ഈ പ്രവൃത്തി നടക്കും. മെറ്റലിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ അളവിൽ ബിറ്റുമെൻ എത്തുമെന്നതിനാൽ കാര്യക്ഷമത പതിന്മടങ്ങ് വർധിക്കും. ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ ടാറിങ് നടത്തി 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞേ വാഹന ഗതാഗതം അനുവദിക്കാനാവുകയുള്ളൂ.



മേന്മകൾ



∙ റോഡിൽനിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന മെറ്റലും ടാറിങും മുഴുവനായും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക വഴി ക്വാറി, ക്രഷർ മെറ്റീരിയൽ എന്നിവയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇതു കൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി ആഘാതം വലിയ അളവിൽ കുറയ്ക്കാനാകും.



∙ ടാർ മിക്സിങിന് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് (ഹോട്ട് മിക്സിങ് പ്ലാന്റ്) ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭീഷണിയാണ്. ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ അത് ഒഴിവാക്കാനാകും.

∙ മെറ്റൽ ചൂടാക്കാൻ വേറെ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ആവിശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ഊർജ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാം.

∙ പൂർണമായും യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തിയായതിനാൽ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാം. ജോലികൾ വേഗത്തിൽ നടക്കുമെന്നതിനാൽ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിവാക്കാം.

