കാപ്പിറ്റോൾ കലാപം: കൊല്ലപ്പെട്ടത് മുൻ വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥ, ട്രംപിന്റെ കടുത്ത അനുഭാവി

വാഷിങ്ടൻ∙ ട്രംപ് അനുകൂലികൾ അമേരിക്കൻ പാർലമെന്റ് മന്ദിരമായ യുഎസ് കാപ്പിറ്റോളിലേക്ക് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സാൻ ഡിയാഗോ നിവാസിയായ ആഷ്ലി ബാബിറ്റ് എന്ന യുഎസ് മുൻ വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ഇവരെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 14 വർഷത്തോളം യുഎസ് വ്യോമസേനയിൽ സേവനമനുഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

പ്രക്ഷോഭകാരികൾക്കൊപ്പം പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയ ഇവർ പൊലീസിന്റെ വെടിയേറ്റാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയാണ് ബാബിറ്റാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ‘എന്തിനാണ് അവളിത് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല’ എന്നായിരുന്നു ഭർതൃമാതാവിന്റെ പ്രതികരണം. ഭർത്താവ് ബാബിറ്റിനൊപ്പം വാഷിങ്ടനിൽ എത്തിയിരുന്നില്ലെന്നാണ് വിവരം.



പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിനു മുന്നിൽ ഇരച്ചെത്തിയ ട്രംപ് അനുകൂലികളായ പ്രതിഷേധക്കാരെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടയുന്നതിനിടെ ചിലർ പാർലമെന്റെ മന്ദിരത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറി. തുടർന്ന് കാപ്പിറ്റോളിനുള്ളിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിനിടെ ബാബിറ്റ് വെടിയേറ്റ് വീഴുകയായിരുന്നെന്നാണ് ട്വിറ്ററിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വെടിയേറ്റ സമയത്ത് ബാബിറ്റ് ഒരു ജനാലയിലൂടെ വലിഞ്ഞുകയറുകയായിരുന്നെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആയുധങ്ങളൊന്നും കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നെഞ്ചിലാണ് വെടിയേറ്റത്. ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.



ബാബിറ്റ് ഒരു ദേശസ്നേഹിയാണെന്നും പ്രസഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ കടുത്ത അനുഭാവിയാണെന്നുമാണ് ഭർത്താവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ‘ഒന്നിനും ഞങ്ങളെ തടുക്കാനാവില്ല..അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കട്ടെ..പക്ഷെ കൊടുങ്കാറ്റ് ഇവിടെയാണ്, അത് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഡിസിയിലേക്ക് ആഞ്ഞടിക്കും...അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക്!’– ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ബാബിറ്റ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെ. യുഎസ് കാപ്പിറ്റോൾ കലാപത്തിൽ ബാബിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ നാലു പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 52 പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു.

English Summary :Woman killed in Capitol riot shooting identified as US Air Force veteran, reports say