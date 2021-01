ട്രംപിന് തിരിച്ചടി; അരിസോണയിൽ ബൈഡൻ തന്നെ, പിന്തുണച്ച് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ അംഗങ്ങളും

വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസ് കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിൽ ട്രംപ് അനുകൂലികൾ കടന്നുകയറി അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടതിനു പിന്നാലെ സഭ വീണ്ടും ചേർന്നതോടെ നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന് റിപ്പബ്ലിക്കന്മാരുടെയും പിന്തുണ. ബൈഡന്റെ അരിസോണയിലെ ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകൾ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള പ്രമേയം പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് റിപ്പബ്ലിക്കന്മാർ പിന്തുണയറിയിച്ചത്. ബൈഡന്റെ വിജയം ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള പ്രമേയം സൈനറ്റ് വോട്ടിനിട്ടു തള്ളി (93–6). ആറ് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ സെനറ്റർമാരാണ് പ്രമേയത്തെ എതിർത്തത്.

കാപ്പിറ്റോള്‍ മന്ദിരത്തില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറി അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ട ട്രംപ് അനുകൂലികളെ ഒഴിപ്പിച്ചതിനു ശേഷമാണു സഭ ചേരുന്നത്. അക്രമത്തെ തുടര്‍ന്ന് സെനറ്റര്‍മാരെയും സഭാംഗങ്ങളെയും മന്ദിരത്തില്‍നിന്നു മാറ്റിയിരുന്നു.

അതിനിടെ, ഡോണൾ‍ഡ് ട്രംപിനെ ഓഫിസിൽനിന്ന് മാറ്റുന്നതിലെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് കാബിനറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെന്ന് യുഎസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യുഎസ് ഭരണഘടനയുടെ 25–ാം അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ച് പ്രസിഡന്റിന് ഓഫിസിന്റെ ഭരണവും കടമകളും നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കില്‍ വൈസ് പ്രസി‍ഡന്റിനും കാബിനറ്റിനും പ്രസിഡന്റിനെ നീക്കം ചെയ്യാമെന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് നീക്കം.

ജനപ്രതിനിധി സഭയും സെനറ്റും ചേരുന്നതിനിടെയാണു സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ അനുയായികള്‍ മന്ദിരത്തിനു പുറത്തു പ്രകടനമായെത്തിയത്. പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ആദ്യം ബാരിക്കേഡുകള്‍ തകര്‍ത്തു. പാര്‍ലമെന്റ് കവാടങ്ങള്‍ പൊലീസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ മന്ദിരത്തിനകത്തു കടക്കുന്നതു തടയാനായില്ല. ബൈഡന്റെ വിജയം കോണ്‍ഗ്രസ് സമ്മേളനത്തില്‍ അംഗീകരിക്കരുതെന്ന ട്രംപിന്റെ അഭ്യര്‍ഥന നേരത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും സെനറ്റിലെ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ നേതാവുമായ മൈക്ക് പെന്‍സ് തള്ളിയതിനു പിന്നാലെയാണു നാടകീയ സംഭവങ്ങള്‍.

English Summary: The Senate has turned aside a challenge to President-elect Joe Biden’s victory in Arizona, guaranteeing the result will stand.