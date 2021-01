കൊല്ലം ∙ എംസി റോഡിൽ പനവേലിൽ കാറും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ടു മരണം. ഒരാൾക്കു ഗുരുതര പരുക്ക്. പന്തളം കടക്കാട് പള്ളിത്തെക്കേതിൽ ഷെഫിൻ മൻസിൽ നസറുദ്ദീനാണ് മരിച്ചവരിൽ ഒരാൾ.

അപകടത്തിൽ തകർന്ന കാർ

സജില ബീവിയാണ് മരിച്ച രണ്ടാമത്തെ ആൾ. ബന്ധുവായ സുമയ്യയെ ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നസറുദ്ദീനാണു കാറോടിച്ചിരുന്നത്.



അപകടത്തിൽ തകർന്ന കാറും ബസും

English Summary: Bus accident in Kollam; two dies and one injured