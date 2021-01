ട്രംപ് പറഞ്ഞു; ആറിന് ഒരുങ്ങുക, അഴിഞ്ഞാടി അണികളും; അമേരിക്കൻ അട്ടിമറിക്കു പിന്നിൽ!

വാഷിങ്ടൻ∙ ‘കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിലേക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കടക്കാനോ പുറത്തേക്കു പോകാനോ തൽക്കാലം അനുമതിയില്ല. പുറത്തുനിന്നുള്ള സുരക്ഷാ പ്രശ്നം മുൻനിർത്തിയാണിത്..’ എന്ന് സഭാംഗങ്ങൾക്ക് പൊലീസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് യുഎസ് പ്രാദേശിക സമയം ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.15നാണ്. രണ്ടരയോടെ സഭാംഗങ്ങളോട് ഗ്യാസ് മാസ്‌ക് ധരിക്കാനുള്ള പൊലീസിന്റെ നിർദേശം വന്നു. കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിന്റെ വാതിലുകളിലെല്ലാം പൊലീസ് ബാരിക്കേഡ് തീർത്തു. ഇതിനിടെ ട്രംപ് അനുകൂലികള്‍ മന്ദിരത്തിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയിരുന്നു.

തന്നെ അട്ടിമറിക്കാൻ യുഎസ് നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ നടത്തിയ ശ്രമമാണ് കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിൽ കണ്ടതെന്നാണ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ജനുവരി ആറിലെ പൊട്ടിത്തെറി നടക്കുന്നതിന് ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപേതന്നെ അതിനുള്ള വെടിമരുന്നൊരുക്കിയത് ട്രംപാണെന്നതിന് തെളിവുകളേറെ. നവംബറിലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയിൽനിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു ആ പ്രകോപനമെന്ന് ‘റോയിട്ടേഴ്സ്’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അട്ടിമറി നടന്നെന്നായിരുന്നു ആദ്യ ആരോപണം. 306–232 വോട്ടു വ്യത്യാസത്തിലായിരുന്നു ട്രംപിനെതിരെ ബൈഡന്റെ വിജയം. ഇതിനെതിരെ ട്രംപ് അനുകൂലികൾ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിലെ കോടതികളെ സമീപിച്ചെങ്കിലും തെളിവുകളില്ലാത്തതിനാൽ അനുകൂല വിധി എവിടെനിന്നുമുണ്ടായില്ല.



കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിനു മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധക്കാരിലൊരാളെ പിടികൂടുന്ന പൊലീസ്. ചിത്രം: ROBERTO SCHMIDT / AFP

തോൽവി ഇതുവരെ അംഗീകരിക്കാൻ ട്രംപ് തയാറായിട്ടില്ല. അതിനാൽത്തന്നെ തരംകിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം അണികളോട് പലതരത്തിലുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളും നടത്തി. ജോ ബൈഡനെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇരു സഭകളും സമ്മേളിക്കുന്ന ജനുവരി ആറിന് വാഷിങ്ടനിലെത്താൻ അണികളോട് നടത്തിയ ആഹ്വാനമായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ജനുവരി ആറിന് അണികളെക്കൊണ്ടു വമ്പൻ റാലി നടത്താനായിരുന്നു നീക്കം. ‘കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവി ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതാണ്. ജനുവരി ആറിന് വാഷിങ്ടൻ ഡിസിയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം നടക്കും. എല്ലാവരും അവിടെയുണ്ടാകണം, ഉഗ്രപ്രക്ഷോഭം പ്രതീക്ഷിക്കുക..’ എന്നായിരുന്നു ഡിസംബര്‍ 20ലെ ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റ്.



കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിലെത്തി വോട്ടിങ് പ്രക്രിയയിന്മേലുള്ള തങ്ങളുടെ രോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ ആഹ്വാനമായാണ് ജനം ഈ ട്വീറ്റിനെ കണ്ടത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലത്തെ നിരാകരിക്കാൻ സഭാംഗങ്ങളിന്മേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യവുമുണ്ടായിരുന്നു. വൈറ്റ് ഹൗസിനു മുന്നിൽ നടത്തിയ സമ്മേളനത്തിൽ ട്രംപ് ഇക്കാര്യം ആവർത്തിച്ചു. ‘നാം കാപ്പിറ്റോളിലേക്കു സഞ്ചരിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. നമ്മുടെ ധീരന്മാരായ സെനറ്റ്, കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളെയും വനിതകളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം’ എന്നായിരുന്നു പ്രസിഡന്റിന്റെ വാക്കുകൾ. പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ ട്രംപിന്റെ അവസാനത്തെ റാലി അഭിസംബോധനയുമായിരുന്നു അത്. ‘നമ്മളൊരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല. നമ്മളൊരിക്കലും തോൽക്കില്ല. പോരാടണം...’ അന്ന് ട്രംപ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.



അസംബന്ധത്തിന്റെ വിസ്‌ഫോടനമാണ് ഡമോക്രാറ്റുകളുടെ വിജയമെന്ന ട്രംപിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് അതേ വാക്കുകൾ ആവർത്തിച്ചായിരുന്നു അന്ന് അണികൾ പിന്തുണ നൽകിയത്. ബൈഡന്റെ വിജയം അട്ടിമറിയിലൂടെയാണെന്ന ‘സിദ്ധാന്തങ്ങൾ’ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ‘സ്റ്റോപ് ദ് സ്റ്റീൽ’ പോലുള്ള ക്യാംപെയ്ൻ പ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയും ട്രംപിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഉൾപ്പെടെ ഇവർ നടത്തിയ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഫലം കൂടിയാണ് ബുധനാഴ്ച കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിൽ കണ്ടത്. ട്രംപ് അനുകൂലികളുടെ പ്രസംഗങ്ങളിൽനിന്നായിരുന്നു തുടക്കം. തൊട്ടുപിന്നാലെ അത് കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള പ്രകടനമായി. വൈകാതെതന്നെ യുഎസ് പാർലമെന്റിനെ ‘കീഴടക്കുന്ന’ വൻ കലാപമായും മാറി. അണികൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതു പോലെ ബൈഡനെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഇരുസഭകളുടെയും നീക്കത്തെ താൽക്കാലികമായെങ്കിലും തടയാനും സാധിച്ചു.



ബൈഡന്റെ വിജയം കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ അംഗീകരിക്കരുതെന്ന ട്രംപിന്റെ അഭ്യർഥന നേരത്തേ വൈസ് പ്രസിഡന്റും സെനറ്റിലെ റിപബ്ലിക്കൻ നേതാവുമായ മൈക്ക് പെൻസ് തള്ളിയിരുന്നു. രാജ്യത്തെയും ഭരണഘടനയെയും സംരക്ഷിക്കാന്‍ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതു ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം മൈക്ക് പെൻസിനില്ലെന്ന് ട്രംപ് ട്വീറ്റും ചെയ്തു. അക്രമത്തിനു പിന്നാലെ മൂന്നരയോടെ പെൻസിന്റെ ട്വീറ്റുമെത്തി – ‘അക്രമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾത്തന്നെ അതു നിർത്തണം. നിയമത്തെ മാനിച്ച് കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരം വിട്ടുപോകണം...’ എന്നായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതോടെ ട്രംപ്–പെൻസ് പോരാട്ടത്തിനുള്ള വഴി കൂടിയാണ് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.



കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയ ട്രംപ് അനുയായികളിൽ ഒരാൾ. ചിത്രം: AFP

കാപ്പിറ്റോളിലെ അക്രമം അവസാനിച്ചെങ്കിലും പരിസരത്ത് ഇപ്പോഴും സായുധ വിഭാഗക്കാരും തീവ്രവലതുപക്ഷ അനുഭാവികളും ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നാണ് വാഷിങ്ടൻ പൊലീസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. സമരക്കാർ സമാധാനം പാലിക്കണമെന്ന ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റും അതിനിടെ എത്തിയിരുന്നു. തനിക്കെതിരെയുള്ള ബൈഡന്റെ അട്ടിമറി നീക്കമാണിതെന്നും ആരോപിച്ചു. ‘മഹത്തായ പോരാളികൾ’ എന്നാണ് അക്രമം നടത്തിയ അണികളെ ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. തങ്ങളിൽനിന്നു പിടിച്ചെടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയം ആഘോഷിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തതെന്നും വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നടന്നത് പ്രതിഷേധമല്ലെന്നും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സായുധ കലാപമാണെന്നുമായിരുന്നു ബൈഡന്റെ മറുപടി.



കാപ്പിറ്റോൾ കലാപത്തിന്റെ പേരിൽ റിപബ്ലിക്കൻസും ഡമോക്രാറ്റുകളും ഒരുപോലെ ട്രംപിനെ വിമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്. ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഉപയോഗിച്ച് അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ട്രംപ് നടത്തിയ നീക്കമാണ് കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിൽ കണ്ടതെന്നായിരുന്നു ട്രംപിനു കീഴിൽ മുൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു ജിം മാറ്റിസ് ആരോപിച്ചത്. ‘ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ് മാറ്റർ’ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും ട്രംപിനെതിരെ വിമർശനമുയരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മേയിൽ‍ ജോർജ് ഫ്ലോയ്ഡ് എന്ന കറുത്ത വർഗക്കാരനെ പൊലീസ് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിനു പിന്നാലെയുണ്ടായ പ്രക്ഷോഭത്തിനെ ശക്തമായി നേരിടുമെന്നായിരുന്നു ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. അറസ്റ്റുകളുണ്ടാകുമെന്നും വൻ സുരക്ഷാവിന്യാസമൊരുക്കി പ്രക്ഷോഭത്തെ തകർക്കുമെന്നും സൈന്യത്തെ ഇറക്കുമെന്നും വരെ ട്രംപ് പറഞ്ഞു. വൈറ്റ് ഹൗസിനു മുന്നിൽ പ്രത്യേക സുരക്ഷയും ഒരുക്കി. എന്നാൽ ക്യാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിലേക്ക് അനുകൂലികള്‍ ഇരച്ചുകയറിയപ്പോൾ ട്രംപ് നിശബ്ദനായിരുന്നെന്നും വിമർശകർ പറയുന്നു.



