ന്യൂഡൽഹി∙ കര്‍ഷക സമരത്തില്‍ ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തി സുപ്രീംകോടതി. സമരം കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുമോ എന്ന് സുപ്രീംകോടതി ചോദിച്ചു. സമരക്കാര്‍ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും കോടതി അന്വേഷിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി. എന്നാൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ അറിയിച്ചു.

അതിനിടെ, വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ കർഷകരുടെ ട്രാക്ടർ റാലി തുടങ്ങി. സിംഘു, തിക്രി, ഷാജഹാൻപുർ, പൽവൽ, ഗാസിപൂർ അതിർത്തികളിലാണ് റാലി. റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തിൽ നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ട്രാക്റ്റർ പരേഡിന് മുന്നോടിയായാണ് ഇന്നത്തെ റാലി. 15 ദിവസത്തെ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും തുടക്കമായി. 18ന് വനിതകൾ അണിനിരക്കുന്ന പ്രതിഷേധവും നടത്തും.



