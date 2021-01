കാപ്പിറ്റോൾ ‘കോട്ട’ തകർത്ത് ഗൂഢസംഘങ്ങൾ, തോക്കും കടത്തി; നാണംകെട്ട് ‘ലോകപൊലീസ്’

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയായാണ് കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിൽ ട്രംപ് അനുകൂലികൾ ഇരച്ചു കയറി സൃഷ്ടിച്ച കലാപത്തെ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റിനെ ഔദ്യോഗികമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സെനറ്റ്–ജനപ്രതിനിധി സഭാംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ നിർണായക സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ പോലും പാർലമെന്റിനു സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ ലോകപൊലീസെന്നു പേരുകേട്ട അമേരിക്കന്‍ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്കു സാധിച്ചില്ല. അതും ജനുവരി ആറിന് കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിലേക്കു വൻ ജനമുന്നേറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് നിരന്തര മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടും!

വിവിധ സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികൾ ഒരുമിച്ചു പദ്ധതികൾ തയാറാക്കിയിട്ടുപോലും കാപ്പിറ്റോളിലെ കലാപം തടയാനായില്ല. സഭാംഗങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭകാരികളുടെ പിടിയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടതാകട്ടെ തലനാരിഴയ്ക്കും. ട്രംപിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഗൂഢസംഘങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപേ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിട്ടും പ്രതിഷേധം തടയാനാകാതെപോയ അമേരിക്കൻ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങൾക്കുമെതിരെ വൻ വിമർശനമാണുയരുന്നത്. പൊലീസ് തീർത്ത സുരക്ഷാക്കോട്ട തകർത്തത് പ്രൗഡ് ബോയ്‌സ്, ക്യുഎനോൺ പോലുള്ള ഗൂഢസംഘങ്ങളാണെന്നതും വിമർശനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂട്ടുന്നു.

കാപ്പിറ്റോളിന്റെ പൊലീസ്

എല്ലാ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും സഹായത്തിനുണ്ടായിട്ടും മന്ദിരത്തിന് സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കാപ്പിറ്റോൾ പൊലീസ് മാത്രമാണുണ്ടായത്. ഏകദേശം 126 ഏക്കറിലാണ് കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കു മാത്രമായി രണ്ടായിരത്തോളം അംഗങ്ങളുള്ള പൊലീസ് സേനയുണ്ട്. യുഎസ് കോൺഗ്രസിന്റെ കീഴിലാണ് കാപ്പിറ്റോൾ പൊലീസിന്റെ പ്രവർത്തനം. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെ കലാപകാരികൾ മന്ദിരത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അവരെ തടയാൻ ആകെയുണ്ടായിരുന്നതും ഈ പൊലീസ് മാത്രമാണ്.

കാപ്പിറ്റോളിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയ ട്രംപ് അനുയായിക്കു നേരെ പെപ്പർ സ്പ്രേ പ്രയോഗിക്കുന്ന പൊലീസ്. ചിത്രം: ROBERTO SCHMIDT / AFP

തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ പൊലീസിനേക്കാളും ഏറെയായിരുന്നു പ്രക്ഷോഭകാരികൾ. പിന്നീട് പ്രക്ഷോഭകർ ആയിരങ്ങളായി പെരുകുകയായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുൻ സൈനികരും മറീനുകളുമായിരുന്ന സഭാംഗങ്ങൾവരെ സ്വയരക്ഷയ്ക്കും മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും രംഗത്തിറങ്ങേണ്ടി വന്നു. സൈന്യത്തിന്റെ സേവനം ഉൾപ്പെടെ എന്തുകൊണ്ട് ലഭ്യമായില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വരുംനാളുകളിൽ യുഎസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നിർണായക ചോദ്യവുമാകും ഇത്. ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഡോണൾഡ് ട്രംപും. എന്നാൽ ഇതിനെപ്പറ്റി വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുമില്ല.

കലാപം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിനു മുന്നിൽ അണികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംസാരിച്ചിരുന്നു. ‘സേവ് അമേരിക്ക മാർച്ച്’ കാപ്പിറ്റോള്‍ മന്ദിരത്തിലേക്ക് നടത്താൻ ആഹ്വാനവും ചെയ്തു. വൈറ്റ് ഹൗസിൽനിന്ന് ഏകദേശം 3 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരം. പ്രക്ഷോഭകാരികൾ മന്ദിരത്തിലേക്കു പ്രകടനം നടത്തുമെന്ന് ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപേതന്നെ വിവരം ലഭിച്ചിട്ടും അധിക സുരക്ഷയ്ക്ക് കാപ്പിറ്റോൾ പൊലീസ് സഹായം തേടാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നതും ചോദ്യമായി തുടരുകയാണ്. ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി വകുപ്പിന്റെ ഉൾപ്പെടെ സഹായം ലഭ്യമാവുമായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്.

കാപ്പിറ്റോളിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയ ട്രംപ് അനുകൂലികളിലൊരാൾ യുഎസ് സെനറ്റ് ചേംബറിനു സമീപം. ചിത്രം: Win McNamee/Getty Images/AFP

വിഷയത്തിൽ പൊലീസ് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രക്ഷോഭകർ ബാരിക്കേഡുകൾ തകർത്ത് ഒരു മണിക്കൂറിനിപ്പുറമാണ് നാഷനൽ ഗാർഡിന്റെ സേവനം തേടാൻ വാഷിങ്ടൻ മേയർ തയാറായത്. സിറ്റി പൊലീസ് എത്താന്‍‍ വൈകിയതും വിമർശനവിധേയമായിട്ടുണ്ട്. കാരണമെന്തായാലും ആ ‘വൈകലിന്’ വലിയ വിലയാണു നൽകേണ്ടി വന്നത്. രണ്ടു മണിയോടെയാണ് വാഷിങ്ടന്‍ മേയർ നാഷനൽ ഗാർഡ്സിന്റെ സേവനം ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ഒരു യുഎസ് പ്രതിരോധ വക്താവ് പറയുന്നു. അപ്പോഴേക്കും പൊലീസിന്റെ ആദ്യ ബാരിക്കേഡ് പ്രക്ഷോഭകർ തകർത്ത് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ‘ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ് മാറ്റർ’ പ്രക്ഷോഭത്തിനെതിരെ 2019 മേയ് മുതൽ വാഷിങ്ടനിലും യുഎസിലെ മറ്റു പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും വൻതോതിലാണ് വിവിധ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തോടെ പൊലീസിനെയും സൈന്യത്തെയും വിന്യസിച്ചിരുന്നത്.

കോട്ടകെട്ടിയ സുരക്ഷ, പക്ഷേ...

മന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽവച്ചുതന്നെ പ്രക്ഷോഭകരെ തടയാനുള്ള പരിശീലനം കാപ്പിറ്റോൾ പൊലീസിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കോട്ടയ്ക്കു സമാനമാണ് സുരക്ഷാവിന്യാസം. പക്ഷേ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമിച്ച കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിൽ സുരക്ഷാ പഴുതുകളും ഏറെ. എല്ലാ ജനലുകൾക്കും വാതിലുകൾക്കും സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ പൊലീസിനു സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനമെന്നും മുൻ കാപ്പിറ്റോൾ പൊലീസ് തലവനായ ടെറൻസ് ഗെയ്നർ പറയുന്നു.

പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം ജനങ്ങൾക്കു പരമാവധി ലഭ്യമാക്കുംവിധം ചെറുഗ്രൂപ്പുകളായാണ് കാപ്പിറ്റോൾ പൊലീസിനെ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പൊലീസ് തലപ്പത്തുള്ളവരും പറയുന്നു. ‘പക്ഷേ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്തതാണു നടന്നത്. ഇതു പ്രതിഷേധമല്ല, ഭീകരപ്രവർത്തനമാണ്, പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ട്രംപും...’– മുൻ കാപ്പിറ്റോൾ പൊലീസ് ഇന്റലിജൻസ് ഓഫിസറായ നീൽ ട്രഗ്‌മാൻ പറയുന്നു.

‘തോക്കു കടത്തണം വാഷിങ്ടനിലേക്ക്..!’

കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയ ക്യുഎനോൺ ഗൂഢസംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളിലൊരാൾ. ചിത്രം: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തലസ്ഥാനത്തേക്കു പുറപ്പെടുന്ന കാര്യം പല ട്രംപ് അനുകൂലികളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ട്വിറ്ററിനു സമാനമായുള്ള ‘പാർലർ’ എന്ന സമൂഹമാധ്യമമാണ് തീവ്രവലതുപക്ഷക്കാർ പദ്ധതികൾ വിവരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. വാഷിങ്ടനിലേക്ക് രഹസ്യമായി എങ്ങനെ തോക്കുകൾ കടത്താം എന്നു വിശദീകരിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ വരെ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ടു.

കുപ്രസിദ്ധ തീവ്ര വലതുപക്ഷ സംഘമായ ‘പ്രൗഡ് ബോയ്സ്’ ബുധനാഴ്ചയിലെ റാലിക്കുള്ള പിന്തുണ പ്രത്യക്ഷമായിത്തന്നെ പാർലറിലൂടെ അറിയിച്ചു. റാലിക്ക് സംഘാംഗങ്ങൾ എത്തുമെന്നും പറഞ്ഞു. സംഘത്തലവനായ എൻറിക് ടാറിയോയെ തിങ്കളാഴ്ച പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരു മാസം മുൻപുണ്ടായ കേസിലും വെടിയുണ്ട കൈവശം വച്ചതിനുമായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. ഇയാളോട് ചൊവ്വാഴ്ചതന്നെ പ്രദേശം വിടാനും നിർദേശിച്ചു.

പ്രൗഡ് ബോയ്സിന്റെ അറുപത്തിയഞ്ചോളം അംഗങ്ങൾ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തതായി പ്രതിനിധി ജോ ബിഗ്സ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇവർ കാപ്പിറ്റോളിലേക്കു കടന്നോയെന്നു വ്യക്തമല്ല. ട്വിറ്ററിലാകട്ടെ ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ക്യുഎനോണ്‍ പോലുള്ള ഗൂഢസിദ്ധാന്തക്കാരുടെ ക്യാംപെയ്നും നടന്നിരുന്നു. സർക്കാരിലും ബിസിനസുകാരിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാത്താൻ ആരാധകർക്കും ബാലപീഡകർക്കുമെതിരെ നിലകൊള്ളുന്ന ശക്തിയാണ് ട്രംപ് എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ക്യുഎനോൺ ഗൂഢസിദ്ധാന്തക്കാർ.

കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിനു മുന്നിൽ ക്യുഎനോണിന്റെ ചിഹ്നവും യുഎസ് പതാകയും. ചിത്രം: AFP

ജനുവരി ആറിലെ റാലിയിൽ അക്രമമുണ്ടാക്കുമെന്ന സൂചനയും ഈ സംഘം നേരത്തെ നൽകിയിരുന്നു. ക്യുഎനോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 1500ഓളം പോസ്റ്റുകളാണ് ഇന്റലിജൻസ് വിദഗ്ധർ നേരത്തേ കണ്ടെത്തിയത്. ഇവയിലേറെയും അക്രമത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. വാഷിങ്ടനിലേക്ക് തോക്കുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ടിക് ടോക് വിഡിയോകളും വ്യാപകമായി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ക്യുഎനോണ്‍ അംഗങ്ങൾ കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിൽ നടത്തിയ അഴിഞ്ഞാട്ടത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വൈറലാണ്.

സ്പീക്കറുടെ കസേരയ്ക്കും രക്ഷയില്ല!

ആദ്യം കാപ്പിറ്റോള്‍ മന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള പടിക്കെട്ടുകൾ കടക്കാൻ പ്രക്ഷോഭകർക്കായി, പിന്നാലെ ജനലുകളും വാതിലുകളും തകർത്തു. തുടർന്ന് നടന്നത് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഹൃദയമായ കെട്ടിടത്തിലെ അഴിഞ്ഞാട്ടമായിരുന്നു. ചരിത്രം തളംകെട്ടിനിൽക്കുന്ന ഇടനാഴികളിലൂടെ ആർത്തട്ടഹസിച്ച് പ്രക്ഷോഭകർ നടന്നു. ചിരിച്ച് ചിത്രങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്തു. ബാൽക്കണികളിൽ ഊഞ്ഞാലാടി. സ്പീക്കറുടെ കസേരയിലിരുന്ന് മേശമേൽ കാൽവച്ച് ഫോട്ടോയെടുത്തു. ഇതെല്ലാം കണ്ട് നോക്കുകുത്തികളായി സുരക്ഷാ ക്യാമറകളും.

‘എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനായില്ല. ഒരിക്കലും ഭേദിക്കാനാവാത്തതാണ് കാപ്പിറ്റോളിലെ സുരക്ഷയെന്നായിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്...’ ഗെയ്നര്‍ പറയുന്നു. കാപ്പിറ്റോളിലെ സുരക്ഷാപാളിച്ചക്കെതിരെ സഭാംഗങ്ങളും ഇതിനോടകം രംഗത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു. ‘പൊലീസ് സാധ്യമാകുന്നതു ചെയ്തു. പക്ഷേ പ്ലാനിങ്ങിൽ പാളിച്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ട്...’ ഡമോക്രാറ്റ് അംഗമായ വിസെന്റെ ഗോൺസാലസ് പറഞ്ഞു. 2013ൽ കാപ്പിറ്റോൾ ഗേറ്റ്‌വേ എന്ന പേരിൽ മന്ദിരത്തിനു ചുറ്റും വേലി കെട്ടാനുള്ള നീക്കമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ മന്ദിരം ഒരു കോട്ട പോലെയായി കെട്ടിത്തിരിക്കുന്നതില്‍ താൽപര്യമില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് യുഎസ് കോൺഗ്രസ് അതിനെ തടഞ്ഞു. പൊതുജനവുമായി മന്ദിരത്തിന് ‘അകലം’ പാടില്ല എന്നതും ആ തീരുമാനത്തിനു കാരണമായി.

എവിടെപ്പോയ് എഫ്ബിഐ?

വമ്പൻ പ്രതിഷേധങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചന ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആഴ്ചകൾക്കും മാസങ്ങൾക്കും മുൻപേതന്നെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ തയാറെടുക്കുന്നതാണ് അമേരിക്കൻ തലസ്ഥാനം കൂടിയായ വാഷിങ്ടനിലെ രീതി. പ്രാദേശിക പൊലീസ്, കാപ്പിറ്റോൾ പൊലീസ്, രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം, ഫെഡറൽ പാർക്ക്സ് പൊലീസ്, എഫ്ബിഐ എന്നിവ യോജിച്ചാണ് സുരക്ഷയൊരുക്കുക. എഫ്ബിഐയുടെ വാഷിങ്ടനിലെ ഫീൽഡ് ഓഫിസില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സുരക്ഷാ നടപടികളും വിലയിരുത്തും.

എന്നാൽ കാപ്പിറ്റോൾ കലാപത്തിനു മുന്നോടിയായി എത്രമാത്രം കാര്യക്ഷമമായി ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നു എന്നതു വ്യക്തമല്ല. ട്രംപിന്റെ പ്രസംഗ മേഖലയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയ ഒരു സേനാംഗം പറഞ്ഞത് ‘കാപ്പിറ്റോൾ പൊലീസ് ഇത്രമാത്രം അശ്രദ്ധമായാണ് തയാറെടുത്തത് എന്ന കാര്യം ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്’ എന്നാണ്. കഴിവില്ലാത്ത പൊലീസുകാരെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ‘കീസ്റ്റോൺ കോപ്സ്’ എന്ന പ്രയോഗമാണ് കാപ്പിറ്റോൾ പൊലീസിനെതിരെ അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ചത്.

രണ്ടരയോടെയാണ് ആക്ടിങ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ക്രിസ് മില്ലർ നാഷനൽ ഗാർഡിനെ പൂർണ സജ്ജമാക്കിയത്. അപ്പോഴേക്കും കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരം അകത്തുനിന്ന് അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നു. സഭാംഗങ്ങളെ സുരക്ഷാ സ്ഥാനത്തേക്കു മാറ്റാനും പൊലീസിനു സാധിച്ചു. പൊലീസ് പെപ്പർ സ്പ്രേയും ടിയർ ഗ്യാസും പ്രയോഗിച്ചാണ് പ്രക്ഷോഭകരെ ഓടിപ്പിച്ചത്. അതിനിടെ വെടിവയ്പും ചെറു സ്ഫോടനങ്ങളും ഉണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നു.

പ്രക്ഷോഭകർക്കു മുന്നിൽനിന്ന് സഭാംഗങ്ങളിൽ ചിലര്‍ കയ്യകലത്തിലാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. അംഗങ്ങൾ ഒളിച്ചിരുന്ന ഓഫിസ് മുറികളുടെ വാതിൽ തകർക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടായപ്പോൾ ഫർണിച്ചറുകൾ നിരത്തിയാണ് പൊലീസ് ബാരിക്കേഡൊരുക്കിയത്. ഡമോക്രാറ്റിക്, റിപബ്ലിക്കൻ നാഷനൽ കമ്മിറ്റി ഓഫിസുകളിൽനിന്ന് പൈപ് ബോംബുകളും കണ്ടെത്തി. കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിനകത്ത് പൊലീസ് വെടിവയ്പിൽ ഒരു വനിതയും കൊല്ലപ്പെട്ടു. അവരെ എന്തുകാരണത്താലാണ് വെടിവച്ചതെന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതം.

