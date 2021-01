നവജാത ശിശുവിനെ ഇയർഫോണിന്റെ കേബിൾ മുറുക്കി കൊന്നു; അമ്മ അറസ്റ്റിൽ

കാസർകോട്∙ ബദിയഡുക്കയിൽ നവജാത ശിശുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അമ്മ അറസ്റ്റിൽ. പ്രസവിച്ച ഉടൻ കഴുത്തിൽ ഇയർഫോണിന്റെ കേബിൾ മുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് പ്രതി ഷാഹിന പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. മൂത്തകുട്ടി ജനിച്ചു മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറം അടുത്തകുട്ടി ജനിച്ചതിന്റെ ജാള്യതയാകാം കൊലപാതക കാരണമെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന സൂചന.



ചെടേക്കാലിൽ സ്വദേശി ഷാഫിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെയാണ് അമ്മ ഷാഹിന ഇയർഫോണിന്റെ കേബിൾ കഴുത്തിൽ മുറുക്കി ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഡിസംബർ 15ന് വൈകിട്ടാണ് സംഭവം നടന്നത്. അമിത രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്ന് ഷാഹിനയെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രസവത്തെ തുടർന്നുള്ള രക്തസ്രാവമാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതോടെ ബന്ധുക്കൾ വീട്ടിലും പരിസരത്തും പരിശോധന നടത്തി. അങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയെ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് കട്ടിലിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്.

എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലിക്കാരനായ ഭർത്താവിൽനിന്നും ബന്ധുക്കളിൽനിന്നും ഗർഭിണിയായതും പ്രസവിച്ചതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഷാഹിന മറച്ചുവച്ചിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷമായെങ്കിലും കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് അയൽക്കാർ പറയുന്നത്. ഷാഹിനയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യും.

രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ഒന്നരവയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലും ബദിയഡുക്കയിൽ ഒരമ്മ അറസ്റ്റിൽ ആയിരുന്നു.

English Summary: Mother arrested for killing her newborn baby in Kasargod