രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ: കോൺഗ്രസ് സ്നേഹം കണ്ണുനനയിച്ച, നാട്ടുമനസ്സിനുടമ

വയനാട് പൂതാടി പഞ്ചായത്തിലെ അരിമുളയിൽനിന്നു പുൽപള്ളിയിലേക്കും മുള്ളൻകൊല്ലിയിലേക്കുമെല്ലാം ഇരുപതിലേറെ കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. ഹവായ് ചെരുപ്പിട്ടു മഴയും വെയിലും കൂസാതെ പാടവും പറമ്പും ഇടവഴികളും കുന്നും മലയും താണ്ടി അത്രയും ദൂരം നടന്നു പാർട്ടി വളർത്തിയ ചരിത്രമാണ് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ അന്തരിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ കെ.കെ.രാമചന്ദ്രന്റേത്. പുൽപള്ളി മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല, മീനങ്ങാടിയിലും കൽപറ്റയിലും ബത്തേരിയിലും മേപ്പാടിയടക്കമുള്ള തോട്ടം മേഖലയിലും കോൺഗ്രസ് സംവിധാനം പടുത്തുയർത്താൻ ആ നടത്തം വലിയൊരു കാരണമായി. അറുപതുകൾക്കൊടുവിലേയും എഴുപതുകളിലേയും കഥയാണിത്.



പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കു ശേഷം വാർത്താലേഖകർക്കു മുന്നിലിരുന്നു രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ പാർട്ടി ദുർബലമാകുന്നതിനെച്ചൊല്ലി നിയന്ത്രണംവിട്ടു പൊട്ടിക്കരയുമ്പോൾ അതിനു പിന്നിൽ ഭൂതകാലത്തിലെ സഹനങ്ങളുടെ വേദനയുണ്ടായിരുന്നു. പാർട്ടി വളർത്താൻ ജീവിതം മാറ്റിവച്ച ഖദർധാരിയുടെ വേദന. അതു തിരിച്ചറിയാതെ പരിഹസിച്ചവരായിരുന്നു അന്നു മാധ്യമലോകത്തുപോലുമുണ്ടായിരുന്നത്.



മാസ്റ്ററുടെ പൊട്ടിക്കരച്ചിൽ യുവതലമുറയ്ക്കും മറ്റും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുള്ള വകയായി. അതു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തമാശയായി നിറയുന്നതായി കാഴ്ച. അപ്പോഴും തൊട്ടു മുൻതലമുറയിലെ കോൺഗ്രസുകാരല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാർ പോലും മാസ്റ്ററുടെ വാക്കുകളിലെ ആത്മാർഥത തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു. ‘‘അച്ചടക്കത്തിന്റെ വാളുപയോഗിച്ച് എല്ലാവരെയും ഒതുക്കി നിർത്തുകയാണ്. എത്രയോ പേർ, ആയിരക്കണക്കിനു പേർ പാർട്ടിയിൽ എന്റെ അഭിപ്രായമുള്ളവരാണ്. കോൺഗ്രസിൽനിന്നു പുറത്താക്കിയാൽ ഞാൻ കെപിസിസി ഓഫിസിനു മുന്നിൽ പോയിക്കിടക്കും. പാർട്ടിയെ ഈ രണ്ടു പേരും നശിപ്പിച്ചു കുളംതോണ്ടി.’’–എന്നാണു രണ്ടു പ്രമുഖ നേതാക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചു 2011ൽ തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ലിലെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കെ.കെ.രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തെ ഇതിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കിയെങ്കിലും മാസ്റ്ററിലെ കറകളഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് സ്നേഹത്തെ ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാകുമായിരുന്നില്ല.

കരച്ചിലിന്റെ പേരിലാണു യുവതലമുറ അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നതെങ്കിലും പൊട്ടിച്ചിരിയായിരുന്നു രാമചന്ദ്രന്റെ മുഖമുദ്ര. എപ്പോഴും ചിരിക്കുന്ന മുഖം. പത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ വരച്ച കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളിലേറെയും അടയാളമാക്കിയത് ആ നിറഞ്ഞ ചിരിയായിരുന്നു. വയനാട്ടുകാർക്കു പ്രിയപ്പെട്ട മാഷായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒരുകാലത്ത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു വയനാട്ടിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖം. പാർട്ടിയെ വളർത്താൻ നടത്തിയ ആത്മാർപ്പണംതന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ (അന്നു വയനാട് കോഴിക്കോടിന്റെ ഭാഗം) കമ്മിറ്റിയിലേക്കും കെപിസിസിയിലേക്കുമെല്ലാമെത്തിച്ചത്.



വയനാട് ജില്ലാ രൂപീകരണത്തിനുശേഷം വയനാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഏതാണ്ട് ഒട്ടാകെതന്നെ മാസ്റ്ററുടെ അണികളുടേതായി. അക്കാലത്തു വയനാട്ടിൽനിന്നുള്ള സ്ഥിരം എംഎൽഎമാരായിരുന്നു കെ.കെ.രാമചന്ദ്രനും അന്തരിച്ച കെ.രാഘവനും. കെ.കരുണാകരന്റെ ഏറ്റവുമടുത്ത അനുയായികൾ. അതിനാൽതന്നെ വയനാട്ടിൽ കോൺഗ്രസിന് ആന്റണി വിഭാഗമെന്നതു നാമമാത്രമായിരുന്നു. അന്തരിച്ച ഐഎൻടിയുസി നേതാവ് പി.കെ.ഗോപാലനെപ്പോലെ ഏതാനും പേർ മാത്രമായിരുന്നു വയനാട്ടിലെ എ ഗ്രൂപ്പുകാർ.



നിയമസഭയിൽ കോൺഗ്രസിനായി മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദമായിരുന്നു രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററുടേത്. കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന പ്രയോഗങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രധാന വിമർശകനായി. കെപിസിസി ഭാരവാഹിത്വത്തിലും തിളങ്ങുന്ന മുഖമായി അദ്ദേഹം. അക്കാലത്തു മലയാള പത്രങ്ങളിൽ നിയമസഭാ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ സ്ഥിരം പേരായിരുന്നു കെ.കെ.രാമചന്ദ്രന്റേതെന്ന് ഓർക്കുന്നു കെപിസിസി വൈസ് പ്രസിഡന്റും പട്ടാമ്പി മുൻ എംഎൽഎയുമായ സി.പി.മുഹമ്മദ്.



വയനാട്ടിലെ യുവാക്കളെ കോൺഗ്രസിനോടടുപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതിൽ വലിയ പ്രചോദനശക്തിയായിരുന്നു രാമചന്ദ്രനെന്നു പറയുന്നു കെപിസിസി സെക്രട്ടറിയും വയനാട്ടിലെ പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ കെ.കെ.ഏബ്രഹാം. പാർട്ടിക്കൊപ്പംതന്നെ കെഎസ്‍യുവിനെയും ഐഎൻടിയുസിയെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെയുമെല്ലാം അദ്ദേഹം വളർച്ചയുടെ പാതയിൽ നയിച്ചു. ഒട്ടേറെ യുവാക്കളെ പാർട്ടിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനായെന്നു കെഎസ്‌യുവിന്റെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റേയുമെല്ലാം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുകൂടിയായിരുന്ന ഏബ്രഹാം അനുസ്മരിക്കുന്നു.



വയനാട്ടിലെ മൂന്നു നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും ഒരുകാലത്തു കോൺഗ്രസിന്റെ കുത്തകയായി നിലനിർത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വലിയ പങ്കാണു വഹിച്ചത്. രണ്ടു തവണ മന്ത്രിയായപ്പോഴും വയനാട് ജില്ലയ്ക്കായി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയായ കാലത്താണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിൽനിന്നു മീനങ്ങാടിയിൽ ഭക്ഷ്യ കോർപറേഷന്റെ (എഫ്സിഐ) ഡിപ്പോ ആരംഭിക്കാനായത്.



ബത്തേരിയുടെ സ്ഥിരം എംഎൽഎയായിരുന്ന അദ്ദേഹം 1991ലാണു കൽപറ്റയിലേക്കു മാറിയത്. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ആദ്യമായും അവസാനമായും പരാജയം നേരിട്ടതും കൽപറ്റയിൽതന്നെ. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ കെപിസിസിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടതോടെ വയനാട് ജില്ലയിലും കോൺഗ്രസിനു ക്ഷീണമുണ്ടായിത്തുടങ്ങി.



ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇടതുമുന്നണി ജയിക്കുന്ന കാഴ്ച പതിവായി. പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കിയശേഷവും അതു പിന്നീടു നീങ്ങിയപ്പോഴും രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഏതാണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽതന്നെയായിരുന്നു. എങ്കിലും കോൺഗ്രസിനെ വയനാട് ജില്ലയിൽ പാർട്ടിയെ വളർത്തുന്നതിൽ വഹിച്ച പങ്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നും പെരുമയായിരുന്നു.



