ആളുകളെ കൊന്ന് കറിയാക്കി വിളമ്പി; ‘സൈക്കോ’ മുത്തശിക്ക് കോവിഡ് മരണം

മോസ്കോ∙ ഇരകളുടെ മാംസം ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നൽകുന്ന റഷ്യയുടെ ‘ഗ്രാനി റിപ്പർ’ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. മൂന്നു പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനാണ് സോഫിയ സുക്കോവ എന്ന എൺപത്തിയൊന്നുകാരിയെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ഒൻപത് വയസ് പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടി വരെ സുക്കോവയുടെ ഇരകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. 2005ൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയുടെ തലയറുത്ത് കൊന്ന് വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള പട്ടികൾക്കിട്ടു നൽകിയതായി അവർ അന്വേഷണത്തിനിടെ സമ്മതിച്ചിരുന്നു.

മൂന്നാഴ്ചയോളം തടവിൽ പാർപ്പിച്ചതിനു ശേഷമാണ് വിദ്യാർഥിനിയെ ഇവർ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത്. വിദ്യാർഥിനിയുടെ അറുത്തുമാറ്റപ്പെട്ട തല സുക്കോവയുടെ ഫ്ലാറ്റിനു സമീപത്തുനിന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ സമീപത്ത് ചിതറിത്തെറിച്ചും തെരുവുനായ്ക്കൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സുക്കോവയ്ക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട് 14 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ഇവരുടെ ശുചിമുറിയിൽനിന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ ഡിഎൻഎ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

പ്രായത്തേക്കാളേറെ ആരോഗ്യമുണ്ടായിരുന്ന സുക്കോവ കൊലപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ ഇറച്ചി ഉപയോഗിച്ച് വിഭവങ്ങളുണ്ടാക്കി അയൽക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുമായിരുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ഇറച്ചിയാണെന്ന് അറിയാതെയാണ് ഇത് കുട്ടികൾ ഭക്ഷിക്കാറുള്ളത്. സുക്കോവയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് മനുഷ്യമാംസം പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. തെരുവിലെ കുട്ടികൾക്ക് സ്ഥിരമായി ഇവർ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് സംശയത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നതായി അയൽവാസി പറയുന്നു. മാംസഭക്ഷണങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഇവർ നൽകാറുണ്ടായിരുന്നു. മുതിർന്നവർക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇവർ ഇറച്ചി പാകം ചെയ്തു നൽകുമായിരുന്നു.

അതേസമയം, 2019ല്‍ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലാകുമ്പോൾ സുക്കോവയുടെ ഫ്ലാറ്റിലെ ഫ്രിഡ്ജിൽനിന്ന് മനുഷ്യമാംസം പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. സുക്കോവ കൊലപ്പെടുത്തിയ 52കാരന്റെ ആന്തരീകാവയവങ്ങളാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. അയാൾ എന്നെ ബലാൽസംഗം ചെയ്തു. അയാളെ ഞാൻ കൊന്നു. വേറെ എന്തുചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്. കോടാലി വച്ച് അയാളെ വെട്ടിനുറുക്കി – സുക്കോവ പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു. ഇയാളുടെ കുടലും മറ്റ് ആന്തരികാവയവങ്ങളുമാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് നിയമ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നു.

അറവുശാലയിലെ ജോലിക്കാരിയായിരുന്നു സുക്കോവയുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും കോടാലിയും കാണുമായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. കാണുന്ന പൂച്ചകളെ കൊല്ലുമായിരുന്ന സുക്കോവയുടെ ക്രൂരതക്കെതിരെ ഒരിക്കല്‍ അയൽക്കാർ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. വിചാരണക്കെതിരെ തനിക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റാരോപണങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ ഉറക്കെ ചിരിക്കുകയായിരുന്നു സുക്കോവ.

English Summary: 'Granny Ripper', 81, who gave children sweets made from the flesh of her victims died of Covid before the end of her trial in Russia