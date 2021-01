ട്രംപിന്റേത് രാജ്യദ്രോഹം; സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഉടൻ നീക്കണം: കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ

വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസ് പ്രസി‍ഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ തൽസ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കണമെന്ന് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ. യുഎസ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമാണ് പാർലമെന്റ് സമ്മേളിക്കുന്നതിടെ പ്രതിഷേധക്കാർ അക്രമാസക്തരായി ഇരച്ചെത്തി കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിൽ സുരക്ഷാവീഴ്ചയുണ്ടാകുന്നത്. ട്രംപിന്റെ പിന്തുണയിലാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ നീക്കമെന്നും അമേരിക്കയുടെ ജനാധിപത്യത്തിനേറ്റ പ്രഹരമാണിതെന്നും നിരവധി പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ നിലപാടെടുത്തു.

നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ വിജയം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കാനാണ് യുഎസ് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളിച്ചത്. ‘തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളെന്നനിലയിൽ ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്നതുപോലെ ജനുവരി 6ന് ചേർന്ന് ഇലക്ടറൽ കോളജിന് ഔദ്യോഗിക അനുമതി (സർട്ടിഫിക്കേഷൻ) നൽകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇവിടെ കൂടിയ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമുള്ളത്. പക്ഷേ, പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ആ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കുന്നതിൽനിന്ന് നമ്മെ തടഞ്ഞു. ജനാധിപത്യത്തെ അലങ്കോലമാക്കി’ – കോൺഗ്രസ് അംഗം സ്റ്റീവൻ ഹോർസ്ഫോർ‍ഡ് പറഞ്ഞു.

‘1812ലെ യുദ്ധത്തിനുശേഷം ആദ്യമായാണ് യുഎസ് കാപ്പിറ്റോളിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടാകുന്നത്. ഇന്നത്തെ സംഭവത്തോടെ ട്രംപിനെ നീക്കുക എന്നതല്ലാതെ എന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കാൻ വേറെ മാർഗമില്ല. ട്രംപിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കണം’ – ഹോർസ്ഫോർ‍ഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ട്രംപിനെതിരെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് വകുപ്പുകൾ പ്രയോഗിക്കണമെന്ന് മറ്റൊരു പാർലമെന്റ് അംഗമായ ഏൾ ബ്ലൂമാനറും ആവശ്യമുയർത്തി. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ട്രംപിനെ നീക്കാൻ‌ ഭരണഘടനയുടെ 25ാം ഭേദഗതി പ്രയോഗിക്കാൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസും യുഎസ് ക്യാബിനറ്റ് അംഗങ്ങളും തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം.

‘ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ട ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ യുഎസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഒരു കൂട്ടം തദ്ദേശ ഭീകരരെ ആക്രമണത്തിനായി ഇങ്ങോട്ടയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇയാളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തൽസ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കണം. തന്റെ നടപടികളുടെ അനന്തരഫലം അദ്ദേഹം അഭിമുഖീകരിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു’ – ബ്ലൂമാനർ പറഞ്ഞു.

ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ലെന്നും വർഷങ്ങളായി റിപ്ലബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി നടത്തിവരുന്ന പ്രവത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിതെന്നും ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ തകർക്കുകയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് അംഗം ഇൽഹാൻ ഒമർ പ്രതികരിച്ചു. ‘എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഈ അട്ടിമറി ശ്രമം തള്ളിപ്പറയണം. പ്രസിഡന്റിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യണം. രാജ്യദ്രോഹത്തിന് സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കണം’ – അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ജനുവരി 20ന് പുതിയ പ്രസിഡന്റ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാനാകില്ലെന്നും ഉടൻതന്നെ ട്രംപിനെ തൽസ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് അംഗം ആന്തണി ബ്രൗണും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‌‌

എന്താണ് 25ാം ഭേദഗതി?



പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജോൺ എഫ്. കെന്നഡിയുടെ വധത്തെത്തുടർന്നാണ് 50 വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ് 25ാം ഭേദഗതി യുഎസ് ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നയാൾ സേവനം ചെയ്യാൻ യോഗ്യനല്ലെന്നു വന്നാൽ അയാളെ നീക്കാൻ അധികാരം വൈസ് പ്രസിഡന്റിനും മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന ഭേദഗതിയാണിത്.



