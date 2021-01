രാമക്ഷേത്രനിർമാണം: ഓരോ വീട്ടിൽനിന്നും 10 രൂപ ശേഖരിക്കാൻ ബിജെപി

മുംബൈ ∙ അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിനു വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങി 10 രൂപ ശേഖരിക്കുന്ന പ്രചാരണത്തിനു മഹാരാഷ്ട്ര ബിജെപി. ധനശേഖരണം 15ന് തുടങ്ങും. ബൂത്ത് ഘടകങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും ഓരോ മേഖലയിലെയും പരിപാടി.

അടുത്തിടെ നിയമസഭ കൗൺസിൽ സീറ്റുകളിലേക്കു നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ തിരിച്ചടിയേറ്റതിനു പിന്നാലെ താഴെത്തട്ടിൽ പ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കാൻ ബിജെപി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ജില്ലാ ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിലാണ് വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങി രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിനു സംഭാവന സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.



അടുത്ത വർഷം മുംബൈ കോർപറേഷനിലേക്കു നടക്കാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി മുംബൈയിൽ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് പദ്ധതി.

English Summary: Maharashtra: BJP to collect Rs 10 from each household for Ram temple