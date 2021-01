കോവിഡ് വാക്സീന്‍ വിതരണം: പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് വാക്സീന്‍ വിതരണം ചര്‍ച്ചചെയ്യാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലിനാണ് യോഗം ചേരുക. സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കോവിഷീൽഡ്, ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്സിൻ എന്നിവയ്ക്ക് ഡിജിസിഎ അടിയന്തര അനുമതി നൽകിയതിനു പിന്നാലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നത്.



അതേസമയം, രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വാക്സീന്‍ കുത്തിവയ്പ്പ് ഏതാനും ദിവസത്തിനകം ആരംഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹര്‍ഷ്‍വര്‍ധന്‍ അറിയിച്ചു. വാക്സീന്‍ കുത്തിവയ്പ്പിന്റെ ഒരുക്കങ്ങള്‍ ചെന്നൈയിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

