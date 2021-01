കൊടും മഞ്ഞിലും ഗർഭിണിയെ ചുമലിലേറ്റി ആശുപത്രിയിലാക്കി സൈനികർ- വിഡിയോ

ശ്രീനഗർ ∙ കടുത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്കിടെയും ഗർഭിണിയെ ചുമന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് സൈനികർ. കുപ്‌വാരയിലെ കരാൽപുരയിലെ സൈനികരാണ് വടക്കൻ കശ്മീരിലെ ടങ്മാർഗ് ഗ്രാമത്തിലെ ഗർഭിണിക്ക് സഹായവുമായെത്തിയത്. കാൽമുട്ട് പുതയുന്നത്ര മഞ്ഞിലൂടെ രണ്ടു കിലോമീറ്ററോളമാണ് സൈനികർ യുവതിയെ സ്ട്രെച്ചറിൽ ചുമന്നത്.

പ്രസവ വേദനയെത്തിയ ഭാര്യയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ മറ്റ് മാർഗമില്ലെന്നു ബോധ്യമായതോടെയാണു സൈനികരുടെ സഹായം തേടാൻ ഭർത്താവ് തീരുമാനിച്ചത്. സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസിലാക്കി സൈനികർ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകനുമായി സ്ഥലത്തെത്തി. രണ്ട് കിലോമീറ്ററിലേറെ കൊടും മഞ്ഞിലൂടെ ഗർഭിണിയെ ചുമന്നാണ് സൈനികർ റോഡിലെത്തിച്ചത്.

സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ സൈനികർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മതിയായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു. വൈകാതെ യുവതി ആൺകു‍ഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകി. അമ്മയും കുഞ്ഞും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കശ്മീരിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഗർഭിണിയെ സുരക്ഷിതമായി ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാന്‍ സൈന്യം സഹായിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയമാണ് സൈനികർ യുവതിയെ സ്ട്രെച്ചറിലാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.

English Summary: Soldiers cross knee-deep snow to help pregnant woman reach hospital in Kashmir