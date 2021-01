ട്രംപിന് എതിരായതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം? സക്കർബർഗിനോട് മെഹുവാ

കൊൽക്കത്ത ∙ യുഎസിലെ കാപ്പിറ്റോള്‍ മന്ദിരത്തിൽ അക്രമം നടത്തിയവരെ പിന്തുണച്ച് പോസ്റ്റുകളിട്ടതിന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ ഫെയ്സ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും വിലക്കിയതു പോലെ ഇന്ത്യയിൽ എന്നു നടക്കുമെന്ന് സിഇഒ മാർക്ക് സക്കർബർഗിനോടു തൃണമൂൽ കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി മെഹുവാ മൊയ്ത്ര.

‘അക്രമം പ്രോൽസാഹിപ്പിച്ചതിന് ട്രംപിനെ ഫെയ്സ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ വിദ്വേഷ, വ്യാജവാർത്താ പ്രചാരകർക്കെതിരെ എന്ന് ഇത്തരം നടപടികൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും സക്കർബർഗ്? അതോ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സാധ്യതകൾക്കായിരിക്കുമോ പ്രധാനം’– മെഹുവ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ട്രംപി‌ന്റെ പ്രസിഡന്റ് പദവി അവസാനിക്കുന്നതു വരെയാണു നിലവിൽ വിലക്ക്. ഇത് അനിശ്ചിതമായി തുടർന്നേക്കാമെന്നും സക്കർബർഗ് പറഞ്ഞു. ട്വിറ്ററും ട്രംപിന്റെ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. വ്യാപകമായി വിദ്വേഷ പ്രചാരണം നടന്നിട്ടും ഫെയ്സ്ബുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അതിനെതിരായി നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നും കണ്ണടച്ച് കളഞ്ഞുവെന്നും വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് സൂചിപ്പിച്ചാണ് മെഹുവയുടെ ഒളിയമ്പ്.

