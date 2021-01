അനധികൃത സ്വത്തുസമ്പാദനം: സക്കീർ ഹുസൈനെ തിരിച്ചെടുത്ത് സിപിഎം

കൊച്ചി ∙ അനധികൃതമായി സ്വത്തു സമ്പാദിച്ചതിനു പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട സിപിഎം കളമശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി സക്കീർ ഹുസൈനെ തിരിച്ചെടുത്തു. ഇന്നലെ ചേർന്ന ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം. പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വം നൽകിയാണ് തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ഏതു ഘടകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും എന്നതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം പിന്നീടുണ്ടാകും.

അനധികൃതമായി സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്ന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വിവാദമാണ് സക്കീർ ഹുസൈനെ പാർട്ടി പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽനിന്ന് ആറുമാസത്തേയ്ക്ക് സസ്പെൻഡു ചെയ്യുന്നതിലേക്കു കാര്യങ്ങളെത്തിച്ചത്. സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ശുപാർശ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

എറണാകുളത്തെ മുൻ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ.കെ.ശിവൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം സി.എം.ദിനേശ്മണി ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്നംഗ കമ്മിറ്റിയാണ് ആരോപണങ്ങൾ വസ്തുതാപരമാണെന്നു കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ് സക്കീർ ഹുസൈനെ കളമശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കാനും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കാനും പ്രാഥമിക അംഗത്വം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചത്.

ഇപ്പോൾ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന എ.വിജയരാഘവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ചേർന്നാണ് അച്ചടക്ക നടപടി പിൻവലിച്ചത്. നേരത്തെ യുവ വ്യവസായിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിൽ സക്കീർ ഹുസൈനെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്നു നീക്കിയെങ്കിലും പാർട്ടി കമ്മിഷൻ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയപ്പോൾ സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് തിരികെ എത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Zakir Hussain, who was expelled from CPM reinstated