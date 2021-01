ചൈനയിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ നാവികർ ഉടൻ മടങ്ങും; 14ന് രാജ്യത്തെത്തുമെന്ന് മന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ ചൈനീസ് കടലിൽ കുടുങ്ങിയ 23 ഇന്ത്യൻ നാവികർ ജനുവരി 14ന് മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി മൻസുക് മന്ദാവിയ പറഞ്ഞു. ചരക്കുക്കപ്പലായ എംവി ജാഗ് ആനന്ദ് ജപ്പാനിലെ ചിബ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. ചൈനയില്‍ കുടുങ്ങിയ നമ്മുടെ നാവികർ ഇന്ത്യയിലേക്കു മടങ്ങുകയാണ്. ക്രൂ ചേഞ്ചിന് ശേഷം ജനുവരി 14ന് കപ്പൽ ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ട്വിറ്ററിൽ അറിയിച്ചു.



പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ശക്തമായ നേതൃപാടവം കൊണ്ടാണ് ഇതു സാധ്യമാക്കിയതെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. നിർണായക സമയത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഈസ്റ്റേൺ ഷിപ്പിങ് കമ്പനി ജീവനക്കാർക്കൊപ്പം നിന്നു. മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചു. ചൈനയുമായുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകളുടെ ഫലമായി കപ്പലിലെ ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെയെത്തിക്കുമെന്നു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാർ നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു.



ഇന്ത്യൻ നാവികരടങ്ങിയ രണ്ട് കപ്പലുകള്‍ കരയോട് അടുക്കാൻ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സമുദ്ര പ്രദേശത്തു കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. വേറെയും ചില കപ്പലുകളും അനുമതി ലഭിക്കാതെ കടലിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു. ഏഴുമാസമായി ചൈനയിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരുടെ മടങ്ങിവരവ് സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യങ്ങളുയര്‍ന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്. കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെക്കുറിച്ചു യാതൊരു വിവരവുമില്ലെന്നാണ് ഡിസംബർ 25ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചത്.



എന്നാൽ 39 ഇന്ത്യക്കാർ കുടുങ്ങിയതായി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി. ഇന്ത്യക്കാർ ആശങ്കയിലാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അനുരാഗ് ശ്രീവാസ്തവ അറിയിച്ചു. ജൂൺ 13ന് ചൈനയിലെ ഹീബെ പ്രവിശ്യയിലെ ജിങ്റ്റാങ് തുറമുഖത്തിനു സമീപമാണ് എംവി ജാഗ് ആനന്ദ് കപ്പൽ നങ്കൂരമിട്ടത്. 23 പേരാണ് കപ്പലിലുണ്ടായത്. സെപ്റ്റംബർ 20ന് 16 ഇന്ത്യക്കാരുമായി എംവി അനസ്തേഷ്യ എന്ന കപ്പലും ചൈനീസ് കടലിൽ നങ്കൂരമിട്ടു. തുറമുഖത്തിലേക്ക് അടുക്കാനോ, ചരക്ക് ഇറക്കാനോ കപ്പലുകൾക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചില്ല.



