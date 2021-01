കാപ്പിറ്റോൾ കലാപത്തിനിടെ ഇന്ത്യൻ പതാക: വിൻസന്റിനെതിരെ ഡൽഹി പൊലീസിൽ പരാതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കാപ്പിറ്റോൾ കലാപത്തിനിടെ ഇന്ത്യൻ പതാക വീശിയ വൈറ്റില ചമ്പക്കര സ്വദേശി വിന്‍സന്റ് പാലത്തിങ്കലിനെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി. മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നടന്ന കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ദേശീയപതാകയെ അപമാനിച്ചെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അഭിഭാഷകൻ വിഷ്ണു ശങ്കർ ആണ് ഡൽഹി കൽക്കാജി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയത്.



രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റത്തിന് പുറമേ യുഎപിഎ (നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തന നിരോധന നിയമം) നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകളും ചുമത്തി കേസെടുക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. പ്രാഥമിക പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വിൻസന്റിന്റെ നടപടി വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു.

അക്രമിക്കാനല്ല, മാന്യമായ സമരത്തിനാണ് പോയതതെന്നായിരുന്നു വിന്‍സന്റിന്റെ വാദം. പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ ഇന്ത്യന്‍ പതാകയുമായി വിന്‍സന്റ് നില്‍ക്കുന്ന പടം വൈറലായിരുന്നു. സമരവേദികളില്‍ ഓരോ രാജ്യക്കാരും സ്വന്തം ദേശീയപതാകയുമായി വരാറുണ്ടെന്നും ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യൻ പതാകയുമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നതെന്നും വിന്‍സന്റ് പറഞ്ഞു. വംശീയവാദികളാണ് പ്രതിഷേധത്തിനു പിന്നിലെന്ന പ്രചാരണത്തിന്റെ മുനയൊടിക്കാനാണ് ഇന്ത്യൻ പതാകയുമായി പോയതെന്നായിരുന്നു വിൻസന്റിന്റെ വിശദീകരണം.



English Summary: Case against man who waved indian Flag At US Capitol Attack