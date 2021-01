ന്യൂഡല്‍ഹി∙ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ വിതരണം ഈ മാസം 16 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിളിച്ച ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണു തീരുമാനം. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ മൂന്ന് കോടി ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും കോവിഡ് പോരാളികള്‍ക്കുമാണ് വാക്‌സീന്‍ നല്‍കുക. അതിനുശേഷം അമ്പതുവയസ്സിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവരും അമ്പതു വയസ്സിനു താഴെ പ്രായമുള്ള അസുഖബാധിതരും ഉള്‍പ്പെടുന്ന 27 കോടിയോളം ആളുകള്‍ക്കും വാക്‌സിന്‍ നല്‍കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

രാജ്യത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യവും വാക്‌സീന്‍ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തയാറെടുപ്പുകളും വിലയിരുത്താനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചത്. കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി, ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

മുൻഗണനാ പട്ടികയിലുള്ള സംസ്ഥാനം ആയതിനാൽ കേരളത്തിലും 16നു തന്നെ വാക്സീൻ വിതരണം ആരംഭിക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് 133 വാക്സീൻ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇതിനായി സജ്‍ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എറണാകുളം 12, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് 11 വീതം, മറ്റുജില്ലകള്‍ 9 വീതം എന്നിങ്ങനെയാണ് വാക്സീൻ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ. ആദ്യദിനം 13,300 പേര്‍ക്ക് വാക്സീന്‍ നല്‍കും. ഒാരോ കേന്ദ്രത്തിലും നൂറുപേര്‍ വീതമായിരിക്കും വാക്സീൻ നൽകുക.

സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിർമിക്കുന്ന ഓക്സ്ഫഡ്–അസ്ട്രാസെനകയുടെ കോവീഷീൽഡ്, ഇന്ത്യ പ്രാദശികമായി നിർമിക്കുന്ന ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്സീൻ എന്നീ രണ്ടു വാക്സീനുകൾക്കാണ് രാജ്യത്ത് അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വാക്സിനേഷന്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി രാജ്യവ്യാപകമായി ഡ്രൈ റണ്ണുകള്‍ നടത്തിയിരുന്നു.

