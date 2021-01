സക്കീർ ഹുസൈന്റെ തിരിച്ചുവരവിൽ സിപിഎമ്മിൽ ഭിന്നത; രാജിഭീഷണി

കൊച്ചി∙ കളമശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി സക്കീർ ഹുസൈൻ സിപിഎമ്മിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിനെതിരെ പാർട്ടിയിൽ കടുത്ത ഭിന്നത. കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ഏരിയ കമ്മിറ്റി കൂടാനായില്ല. 20 അംഗ കമ്മിറ്റിയിൽ ഏഴു പേർ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്. കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽനിന്ന് രാജിവയ്ക്കുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

ആറുമാസത്തെ സസ്പെൻഷൻ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതോടെയാണ് സക്കീർ ഹുസൈൻ പാർട്ടിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. എന്നാൽ ആരോപണം ഉയര്‍ന്ന വിഷയങ്ങളിലെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ടു പുറത്തുവരുന്നതിനു മുൻപു പാർട്ടിയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നതിനോടാണ് പ്രതിഷേധം. അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലെന്നും അംഗങ്ങൾ പറയുന്നു. സക്കീർ ഹുസൈനെതിരെ ഉയർന്ന പ്രളയതട്ടിപ്പിലെ പങ്കാളിത്തം, മരിച്ച സിയാദിന്റെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ സക്കീർ ഹുസൈന്റെ പേരു പറയുന്നതായുള്ള ആരോപണം, വിദേശ യാത്ര നടത്തിയതിലെ നിഗൂഢത തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെ അന്വേഷണങ്ങളിലാണ് അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.



കളമശേരി ബിടിആർ ഭവനിൽ ചേരാനിരുന്ന ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ റിപ്പോർട് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അംഗങ്ങൾ വിട്ടു നിന്നതോടെ കമ്മിറ്റി കൂടാനായില്ല. കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളിൽ അഞ്ചിലധികം പേർക്ക് പനിയായതിനാൽ യോഗം മാറ്റിവച്ചെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. അനധികൃത സ്വത്തു സമ്പാദനം ഉൾപ്പടെയുള്ള വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 23ന് സക്കീർ ഹുസൈനെ പാർട്ടി പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽനിന്ന് ആറുമാസത്തേയ്ക്ക് സസ്പെൻഡു ചെയ്തത്.



എറണാകുളത്തെ മുൻ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ.കെ. ശിവൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ, സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം സി.എം.ദിനേശ് മണി ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്നംഗ കമ്മിറ്റി ആരോപണങ്ങൾ വസ്തുതാപരമാണെന്നു കണ്ടെത്തിയതോടെയായിരുന്നു നടപടി. സക്കീർ ഹുസൈനെ കളമശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കുകയും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനും പ്രാഥമിക അംഗത്വം സസ്പെൻഡു ചെയ്യാനും തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ചേർന്നാണ് അച്ചടക്ക നടപടി പിൻവലിച്ചത്.



