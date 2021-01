ട്രംപിന്റെ അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിക്കെട്ടി ട്വിറ്റർ; ‘ഞാനെന്റെ സ്വന്തം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരും’

വാഷിങ്ടൻ ∙ കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിലെ അതിക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പോസ്റ്റിട്ടതിനു പഴ്സനൽ അക്കൗണ്ട് ട്വിറ്റർ സ്ഥിരമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിൽ പ്രതികരണവുമായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. സന്ദേശങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ സ്വന്തമായി പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമിക്കാനാണു നോക്കുന്നതെന്നു ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ആക്രമത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളിട്ടെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വെള്ളിയാഴ്ചയാണു ട്രംപിന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചത്. ട്രംപിനെതിരെ ധാരാളം ട്രോളുകളാണു ട്വിറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്.

പഴ്‍സനൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാതായതോടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണു ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 90 ദശലക്ഷത്തോളം ഫോളോവേഴ്‍സ് ഉള്ള അക്കൗണ്ടായിരുന്നു ട്രംപിന്റേത്. 2016ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിൽ മേധാവിത്വം നേടാനും ഡമോക്രാറ്റ് സ്ഥാനാർഥി ഹിലറി ക്ലിന്റനെതിരായ പ്രചാരണത്തിനും ട്രംപിനെ സഹായിച്ചത് ഈ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടാണ്. തന്റെ രാഷ്ട്രീയാദർശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും എതിർക്കുന്നവർക്കു കനത്ത തിരിച്ചടി കൊടുക്കാനും ഉപയോഗിച്ചതും ഇതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമായിരുന്നു.



തനിക്കു വോട്ട് ചെയ്ത 7.5 കോടി വോട്ടർമാരെ മഹത്തായ ദേശസ്നേഹികൾ എന്ന് ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ വിശേഷിപ്പിച്ച ട്രംപ്, ഞങ്ങൾ നിശബ്ദരായിരിക്കില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി. സ്വന്തമായി സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോം തയാറാക്കുന്നതു പരിഗണനയിലാണെന്നും പറ‍ഞ്ഞു. ആദ്യം അക്രമത്തെ പിന്തുണച്ച ട്രംപ് സമ്മർദം സഹിക്കാതെ അനുയായികളെ അപലപിച്ചിരുന്നു. അക്രമികൾ അമേരിക്കയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും 20നു പുതിയ സർക്കാർ വരുമെന്നും നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ സർക്കാരിനുള്ള അധികാരക്കൈമാറ്റം സുഗമമായിരിക്കുമെന്നും ഉറപ്പു നൽകി.



കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറുന്നവർ.

അമേരിക്കയെ ഞെട്ടിച്ച അക്രമത്തിന് ആദ്യം പരോക്ഷ പിന്തുണ നൽകിയ ട്രംപ്, 24 മണിക്കൂറിനു ശേഷമാണു വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ നിലപാട് മാറ്റിയത്. ബുധനാഴ്ച കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയ അക്രമിസംഘത്തെ ട്രംപ് അഭിവാദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. അമേരിക്കയുടെ 46–ാമതു പ്രസിഡന്റായി 20നാണു ബൈഡൻ അധികാരമേൽക്കുക. നാൻസി പെലോസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ആവശ്യം ഉയർത്തിയെങ്കിലും ട്രംപ് സ്ഥാനമൊഴിയും മുൻപേ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമോയെന്നു വ്യക്തമല്ല. ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കു ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ജനപ്രതിനിധിസഭ 2019 ൽ ട്രംപിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്തെങ്കിലും റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സെനറ്റ് കുറ്റവിമുക്തനാക്കി.



