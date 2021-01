മദ്യവില ഉയരും, പ്രഖ്യാപനം ബജറ്റിൽ; കുടിച്ചാൽ താളംതെറ്റും കുടുംബബജറ്റ്

കണ്ണൂർ∙ മദ്യക്കമ്പനികൾക്കു വില വർധിപ്പിച്ചു നൽകണമെന്ന ബവ്റിജസ് കോർപറേഷന്റെ ശുപാർശ സർക്കാരിനും മദ്യക്കമ്പനികൾക്കും നേട്ടമാകുമെങ്കിലും മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ പോക്കറ്റ് ചോർത്തും. കോവിഡ് കാലത്ത് ആകെയുലഞ്ഞ കുടുംബ ബജറ്റ് താളം തെറ്റുകയും ചെയ്യും.

ശതമാനം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണു സർക്കാരിനു നികുതി ലഭിക്കുകയെന്നതിനാൽ കൂടുന്ന ഓരോ രൂപയും സർക്കാരിന് അധിക വരുമാനമാണ്. മദ്യക്കമ്പനികൾ നഷ്ടം സഹിക്കുന്നതിനാലാണു വില കൂട്ടാൻ ശുപാർശ നൽകിയതെന്ന ബെവ്കോയുടെ വാദം ന്യായമാണെങ്കിൽ, വർധിക്കുന്ന വിലയുടെ നികുതിയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാനാണു സർക്കാർ തയാറാകേണ്ടത്. ബജറ്റിൽ വില വർധനയുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനകൾ ശക്തമാണ്.

∙ നേരിട്ടുള്ള നികുതി ഏറ്റവുമധികം കേരളത്തിൽ

എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, സെയിൽസ് ടാക്സ്, ഇംപോർട്ട് ഫീ എന്നിവയാണു മദ്യത്തിനു മുകളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചുമത്തുന്ന നികുതി. എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി സ്‌ലാബ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്.

കമ്പനികൾ ബെവ്കോയ്ക്കു നൽകുന്ന വില അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആറു സ്‍ലാബുകളുണ്ട്. ശരാശരി 158 ശതമാനം എന്നു കണക്കുകൂട്ടാം. സെയിൽസ് ടാക്സ് രണ്ടു തരത്തിലാണ്. വില കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് 237 ശതമാനം. വില കൂടിയതിന് 247 ശതമാനം.

കെയ്സിനു 400 രൂപ (ബെവ്കോയ്ക്കു നൽകുന്ന വില) വരെ വിലയുള്ളതിനെയാണു വില കുറഞ്ഞ മദ്യമായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഇംപോർട്ട് ഫീ കെയ്സിന് ശരാശരി 33 രൂപ. അതായത് 100 രൂപയാണ് ഒരു കുപ്പി മദ്യത്തിന്റെ ഉൽപാനച്ചെലവെങ്കിൽ അത് 1000 രൂപയ്ക്കാണു ബെവ്കോ വഴി ഉപഭോക്താവിന്റെ കയ്യിലെത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ 80 ശതമാനം നികുതിയാണ്. ബാക്കി മദ്യക്കമ്പനികളുടെ ലാഭവും.

ഇടനിലക്കാരായി നിന്ന് സർക്കാർ ഇത്രയധികം വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു കച്ചവടവും കേരളത്തിലില്ല. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ആന്ധ്രയിലും കർണാടകത്തിലും പുതുച്ചേരിയിലുമെല്ലാം നികുതി കേരളത്തിലേതിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടു പോലുമില്ല. അതേസമയം, തമിഴ്നാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ തൊട്ടുതാഴെ നിൽക്കും.

∙ കൂട്ടിയതൊന്നും കുറച്ചില്ല

സർക്കാരിന് എപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴും ആദ്യം കൈവയ്ക്കുന്നതു മദ്യവിലയിലാണ്. മദ്യവും ലോട്ടറിയുമാണു കേരള സർക്കാരിന്റെ ധനമാനേജ്മെന്റ്. പ്രളയവും കോവിഡും ഉൾപ്പെടെ ഏതു ദുരന്തം വരുമ്പോഴും വരുമാനം കണ്ടെത്തുക മദ്യത്തിലാണ്. ഇതേ ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ തന്നെ പണമാണ് ഇതു വഴി സർക്കാർ കൈക്കലാക്കുന്നത് എന്നതാണു വസ്തുത.

മദ്യവിരുദ്ധ ബോധവൽകരണ പ്രവർത്തനത്തിന് എന്നു പറഞ്ഞാണ് ഈ സർക്കാർ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം മദ്യവിലയിൽ നികുതിക്കു പുറമേ സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. കോടികൾ അധിക വരുമാനമായി ലഭിച്ചെങ്കിലും കാര്യമായ പദ്ധതികളൊന്നും ആ തുകകൊണ്ടു നടപ്പാക്കിയില്ല.

ബാറുകൾ പൂട്ടിയപ്പോൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനെന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു അടുത്ത വില വർധന. ആ തുകയും എത്തേണ്ടവരിലേക്ക് പൂർണമായി എത്തിയില്ല. പ്രളയസമയത്ത് പുനർനിർമാണത്തിന് എന്ന പേരിൽ രണ്ടു ശതമാനം സെസ് ചുമത്തി. അതു പിന്നീട് കുറയ്ക്കാതെ, സെയിൽ ടാക്സിനൊപ്പം ചേർത്തു.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിടാനെന്ന പേരിൽ സെയി‍ൽസ് ടാക്സ് 35 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചു. എല്ലാസമയത്തും മദ്യവില തരാതരം കൂട്ടിയതല്ലാതെ, കൂട്ടിയതൊന്നും കുറച്ചില്ല. ഈ വിലവർധനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്, മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ വരുമാനം വർധിച്ചില്ലെന്നതാണു വസ്തുത. തൊഴിൽ നഷ്ടവും വരുമാന നഷ്ടവുമാണുണ്ടായത്.

∙ ഇപ്പോഴെന്തിനു വില കൂട്ടൽ

സർക്കാർ ഇടക്കിടെ നികുതി കൂട്ടുകയും സെസ് ചുമത്തുകയും ചെയ്തു വരുമാനമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഗുണഫലമൊന്നും മദ്യക്കമ്പനികൾക്കു നേരിട്ടു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്കു വില കൂട്ടി നൽകിയിട്ടില്ല. 2014–2015നുശേഷം മദ്യക്കമ്പനികളിൽനിന്നു ബെവ്കോ പുതിയ നിരക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. 2014 ഏപ്രിലിലായിരുന്നു ടെൻഡർ വിളിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പു പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറ്റിവച്ചു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം ടെൻഡർ വിളിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നെങ്കിലും മദ്യനയം രൂപീകരിച്ചിട്ടു മതി പുതിയ വിതരണമെന്ന അഭിപ്രായത്തെത്തുടർന്നു ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. 2013–14ലെ ടെൻഡറിൽ യോഗ്യത നേടിയ കമ്പനികളുമായുള്ള ഇടപാടാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. നിരക്ക് കരാർ (റേറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ്) ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷവും പുതുക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്തു പോന്നത്.

ഇതിനിടെ സ്പിരിറ്റിനു വില വർധിച്ചു. മദ്യക്കമ്പനികൾക്ക് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ വില കൂട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ മദ്യത്തിന്റെ അസംസ്കൃത വസ്തുവായ എഥനോളിന് ലീറ്ററിന് 40 രൂപയാണു വിലയുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ 65 രൂപ വരെയായി. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ജൈവ ഇന്ധന നയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് എഥനോളിന്റെ വിലവർധന. വാഹന ഇന്ധനത്തിൽ 10 ശതമാനം എഥനോളായിരിക്കണമെന്നാണു നയം. പെട്രോളിയം കമ്പനികൾ ആവശ്യക്കാരായതോടെ എഥനോളിന്റെ വില കൂടി.

ഒരു കെയ്സ് (9 ലീറ്റർ) മദ്യം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിന് 4 ലീറ്റർ എഥനോൾ വേണം. എഥനോളിന്റെ വിലവർധന മാത്രം കണക്കിലെടുത്താൽ ഒരു ലീറ്റർ മദ്യമുണ്ടാക്കുന്നതിന് 25 രൂപ അധികമായി മുടക്കേണ്ടിവരുന്നുവെന്നാണു കമ്പനികളുടെ ന്യായീകരണം.

ഇക്കാരണത്താൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷമായി വില വർധനയെന്ന ആവശ്യമുണ്ട്. കോവിഡ് കാലത്തെ പ്രതിസന്ധി കൂടിയായതോടെ മദ്യക്കമ്പനികൾ സമ്മർദം ശക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

∙ വില ഉയർന്ന് മാഹിമദ്യവും

വിലക്കുറവുള്ളതിനാൽ കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലുള്ളവർ മാഹിയിലെ മദ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് മദ്യക്കടത്ത് വർധിച്ചതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെട്ടു. കേരളത്തിൽ വിൽക്കുന്ന ബ്രാൻഡുകൾക്കു മാഹിയിലും ഇതേ വില തന്നെ ഈടാക്കണമെന്ന ധാരണയുണ്ടാക്കി. ഇതോടെ ഈ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് മാഹിയിൽ ആവശ്യക്കാർ കുറഞ്ഞു. പകരം കേരളത്തിൽ വിൽക്കാത്ത ബ്രാൻഡുകളിലായി പ്രിയം. ഇതോടെ ഈ ബ്രാൻഡുകളുടെ വില പുതുച്ചേരി സർക്കാരും ഉയർത്തി.

