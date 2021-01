ആര് അധികാരത്തിൽ വന്നാലും ഉത്തര കൊറിയയുടെ മുഖ്യശത്രു യുഎസ്: കിം ജോങ് ഉൻ

സോൾ∙ ആര് അധികാരത്തിൽ വന്നാലും ഉത്തര കൊറിയയുടെ എറ്റവും വലിയ ശത്രു യുഎസ് ആണെന്ന് ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉൻ. യുഎസിലെ ഭരണമാറ്റത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് കിമ്മിന്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം. ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും തമ്മിലുള്ള സുഖകരമല്ലാത്ത ബന്ധം ജോ ബൈഡന്റെ കാലത്തും തുടരുമെന്നാണ് ഇതിന്റെ ധ്വനിയെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

‘ആരാണ് അധികാരത്തിൽ എന്നത് വിഷയമല്ല. ഉത്തര കൊറിയയ്ക്കെതിരെയുള്ള നയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ യുഎസ്സിന്റെ സമീപനം മാറുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. യുഎസ്സിനെ നിലംപരിശാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാകണം ഉത്തര കൊറിയ വികസിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ വിപ്ലവത്തിനുള്ള പ്രധാന തടസ്സവും മുഖ്യ ശത്രുവും യുഎസ്സാണ്.’– കൊറിയയിലെ ഭരണപക്ഷമായ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിയോട് കിം ആഹ്വാനം ചെയ്തതായി വാർത്ത ഏജൻസിയായ കെസിഎൻഎ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



പ്രത്യക്ഷമായി ബൈഡന്റെ പേര് പറയാതെയാണ് ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണാധികാരിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ. എന്തായാലും അധികാര കൈമാറ്റം വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെയാകുമെന്നാണ് ഉത്തര കൊറിയ കണക്കാക്കുന്നത്. കാരണം ഉത്തര കൊറിയയുമായുള്ള ബന്ധത്തോട് എന്നും എതിർപ്പ് കാട്ടിയ നേതാവായിരുന്നു ബൈഡൻ. അതിനാൽ തന്നെ കിം ബൈഡനെ പേപ്പട്ടി എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു.



ഉത്തര കൊറിയയുമായുള്ള ദീർഘനാളത്തെ ശത്രുതയ്ക്ക് മഞ്ഞുരുകിയത് 2018ൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉന്നും തമ്മിൽ നടന്ന ചരിത്രപരമായ ഉച്ചകോടിയോടെയാണ്. 2018 ജൂണിൽ സിംഗപ്പൂരിൽ വച്ചാണ് ചരിത്രപരമായ ഉച്ചകോടി നടന്നത്. 2019 ഫെബ്രുവരിയിൽ വിയറ്റ്നാമിൽ വച്ച് വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നു. എന്നാൽ ഇതിലൂടെയൊന്നും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്രാപിച്ചില്ല. ആണവ പരീക്ഷണം നിർത്തണമെന്ന യുഎസ്സിന്റെ ആവശ്യം ഉത്തര കൊറിയയോ ഉത്തര കൊറിയയുടെ ഉപരോധം നീക്കണമെന്ന ആവശ്യം യുഎസ്സോ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് വാഷിങ്ടണും പ്യോങ്‌യാങ്ങും തമ്മിലുള്ള ആണവ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ടുപോയില്ല. യുഎസ്സും ദക്ഷിണ കൊറിയയും തമ്മിലുള്ള സൈനികാഭ്യാസം പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള തീരുമാനവും വാഷിങ്ടൺ– പ്യോങ്യാങ് ബന്ധത്തിന് അടുക്കാനാകാത്ത അകലം സൃഷ്ടിച്ചു.



2019ൽ കിമ്മുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ട്രംപിന്റെ ഉത്തര കൊറിയൻ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ബൈഡൻ രംഗത്തുവന്നതോടെയാണ് ബൈഡനെതിരെ കിം തിരിഞ്ഞത്. ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉന്നിനെ കൊലപാതക സ്വേച്ഛാധിപതിയെന്നു ബൈഡൻ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു മറുപടിയായി ബൈഡനെ അധികാരക്കൊതി മൂത്ത പേപ്പട്ടിയെന്നാണ് കിം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ബൈഡനെ പോലുള്ള പേപ്പട്ടികളെ അഴിച്ചുവിട്ടാൽ അത് ഒരുപാട് ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കും. അധികം താമസിക്കാതെ ഇവരെപ്പരെപ്പോലുള്ളവരെ അടിച്ചുകൊല്ലണം. അത് യുഎസിനും ഗുണം മാത്രമേ ചെയ്യൂവെന്നും കൊറിയൻ ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞിരുന്നു.



യുഎസ്സിനെ നേരിടാൻ സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനായി ആണവായുധങ്ങളും ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ശേഖരിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് പ്യോങ്‌യാങ്ങ്. ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന മിലിറ്ററി പരേഡിൽ നിരവധി പുതിയ മിലൈസുകളും ആയുധങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ആണവോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്തർവാഹിനിയുടെ പദ്ധതികളും പൂർത്തിയാക്കിയെന്നാണ് കിം പറയുന്നത്.



English Summary :Kim Jong-un says US is North Korea's 'biggest enemy'