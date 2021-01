തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോവിഡ് കരുതല്‍ വേണ്ടവര്‍ക്ക് പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റ് അനുവദിക്കുമെന്ന് മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസര്‍ ടിക്കാറാം മീണ. കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് പുറമേ 80 വയസിനു മുകളിലുള്ളവർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിവർക്കും തപാൽ വോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിനായി ആക്‌ഷന്‍ പ്ലാന്‍ തയാറാക്കുമെന്നും ടിക്കാറാം മീണ അറിയിച്ചു.



English Summary: Postal vote for covid paitients during assembly election: steps to be taken- Tikaram Meena