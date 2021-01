വാഷിങ്ടൻ ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലം അട്ടിമറിക്കാൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ അനുയായികൾ യുഎസ് പാർലമെന്റായ കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിൽ നടത്തിയ അക്രമ പരമ്പരയ്ക്കു തൊട്ടുമുന്‍പ് ഒരു പാർട്ടിയില്‍ ട്രംപും കൂട്ടരും നൃത്തം ചെയ്ത് ആഘോഷിക്കുന്ന വിഡിയോ പുറത്ത്. ട്രംപ്, മകൻ ട്രംപ് ജൂനിയർ, മകൾ ഇവാൻക, ഉപദേശക കിംബേർലി ഗുഫോയ്ൽ, മറ്റ് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെ വിഡിയോയില്‍ കാണാം. കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിലേക്ക് ജനക്കൂട്ടമെത്തുന്നത് മുറിക്കുള്ളിലുള്ള മോണിറ്ററിലൂടെ ഇവർ നിരീക്ഷിക്കുന്നതും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ വിഡിയോയില്‍ കാണാം.

പോരാടാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ട്രംപ് ജനക്കൂട്ടത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപാണോ, അതോ പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗത്തിനു ശേഷമാണോ ഈ വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചതെന്ന കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്. ട്രംപ് ജൂനിയറിന്റെ മൊബൈലിലാണ് വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കലാപം മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണ ചെയ്തതാണെന്ന് വിഡിയോ കാണുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അക്രമികളെ ദേശസ്നേഹികളെന്ന് ട്രംപ് ജൂനിയറും ഇവാൻകയും അഭിസംബോധന ചെയ്തത് രോഷത്തിനു ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ രോഷം ഇരമ്പിയതോടെ ട്വീറ്റ് ഇവാൻക പിൻവലിച്ചിരുന്നു.

ബൈഡന്റെ വിജയം അംഗീകരിക്കുന്ന യുഎസ് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ചേരുന്ന ദിവസം വാഷിങ്ടനിലേക്ക് എത്താൻ അനുയായികളെ ട്രംപ് ആഴ്ചകളായി ആഹ്വാനം ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച വാഷിങ്ടനിൽ നടന്ന റാലിയിലും, തിരഞ്ഞെടുപ്പു കൃത്രിമം നടന്നെന്ന വാദം ട്രംപ് ആവർത്തിക്കുകയും ബൈഡന്റെ വിജയം അനുവദിക്കരുതെന്ന് അനുയായികളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തന്നെ അനുകൂലിക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർമാർക്കും അംഗങ്ങൾക്കും ആവേശം പകരാനായി അനുയായികളോടു പാർലമെന്റിലേക്കു മാർച്ച് ചെയ്യാനായിരുന്നു ആഹ്വാനം. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിനു മുൻപിലേക്ക് എത്തിയത്.



അക്രമികളെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ കാപ്പിറ്റോൾ പൊലീസിന്റെ വിഫലശ്രമം (Photo by Saul LOEB / AFP)

അക്രമം അരങ്ങേറുന്നതിനിടെ, സ്വന്തം കക്ഷിനേതാക്കൾ അടക്കം അഭ്യർഥിച്ചെങ്കിലും അനുയായികളോടു പിരിഞ്ഞുപോകാൻ ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. ഇതിനിടെ ടിവിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ, നടന്നതു പ്രതിഷേധമല്ല കലാപമാണെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു. ഈ കടന്നുകയറ്റം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അനുയായികളോടു ട്രംപ് അഭ്യർഥിക്കണമെന്നും ബൈഡൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ, അനുയായികളോടു മടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ട്രംപ് ഒരു വിഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് കലാപകാരികൾ പിൻവാങ്ങുവാൻ തയാറായത്.

അക്രമത്തിനു പ്രോല്‍സാഹനം നല്‍കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ട്രംപിനെതിരെ തിങ്കളാഴ്ച ജനപ്രതിനിധിസഭയില്‍ ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്ഥാനമൊഴിയാന്‍ വെറും പത്തുദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ ഈ നടപടി ട്രംപിന് വലിയ നാണക്കേടാകും. രണ്ടാം തവണയാണ് ട്രംപിനെതിരെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് വരുന്നത്.



English Summary: Video Of Donald Trump At 'Party' Hours Before Capitol Siege Surfaces Online