യുഎസിൽ മറ്റൊരു വകഭേദം; കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനശേഷി കൂടുതൽ

വാഷിങ്ടൻ∙ കൂടുതൽ വ്യാപനശേഷിയുള്ള കൊറോണ വൈറസിന്റെ മറ്റൊരു വകഭേദം യുഎസിൽ പടരുന്നുണ്ടെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് കൊറോണ വൈറസ് ടാക്സ് ഫോഴ്സ്. യുകെയിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് വകഭേദത്തെക്കാളും കൂടുതൽ വ്യാപനശേഷിയുള്ളതാണ് പുതിയ ‘യുഎസ്എ വൈറസ്’ എന്നും റിപ്പോർട്ടില്‍ പറയുന്നു.

വസന്ത, ഗ്രീഷ്മകാലത്തുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ രണ്ടിരട്ടി കോവിഡ് കേസുകളാണ് ശൈത്യകാലത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇത് വൈറസിന്റെ പുതിയ ‘യുഎസ്എ വകഭേദം’ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. യുകെ വകഭേദത്തേക്കാളും 50 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ വ്യാപനശേഷിയാണ് ഇതിന് പറയുന്നതെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വൈറസിന്റെ മൂന്നു വകഭേദങ്ങള്‍ പടരുന്നതിനാൽ കൃത്യമായി മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതും അത്യാവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എത്രയും വേഗം കഴിയാവുന്നത്ര പേര്‍ക്ക് വാക്സീൻ എടുക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി മികച്ച പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ഹൗസ് കൊറോണ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

65 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്കും രോഗബാധിതർക്കും എത്രയും വേഗം വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കണം. വാക്സീൻ ഫ്രീസറുകളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സമയമല്ല, പൗരന്മാരുടെ കൈകളിൽ എടുക്കേണ്ട സമയമാണെന്നും ടാക്സ്ഫോഴ്സ് പറയുന്നു.

നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് ബാധിതരുള്ളതും യുഎസിലാണ്. കാലിഫോർണിയയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അരിസോണ, കൻസാസ്, ടെന്നെസീ, റോഡെ ഐലൻഡ്, ഉട്ത, അർകൻസാസ്, വെസ്റ്റ് വിർജീനിയ, ജോർജിയ തുടങ്ങിയവയാണ് പിന്നിലുള്ള പ്രദേശങ്ങള്‍.

